長假期無功課　研究指學生自評能力升 小三生：自己揀做喜歡嘅事

談到聖誕節的自主學習活動，小學三年級生鴻愷說：「我今年聖誕節想帶ukulele去報佳音。」他又解釋，「自主學習是可以自己選擇去做喜歡的事。」

鴻愷媽媽表示，自從學校連續兩年在復活節推行「長假期無功課」計劃後，兒子學懂了自主學習，自行訂立目標和安排如何實踐，帶動他在往後的長假期如聖誕節，也會自行安排想做的活動。

2017至2018年，6間小學於復活假試行「長假期無功課」計劃，學生可以自行活動，例如花式足球、跳舞等。鴻愷媽媽回憶，那段時間沒功課做，鴻愷回家會說：「我假期不用做功課，可以選擇自己想做的事」，於是兒子第一年選擇了打乒乓球、第二年自行安排畫畫冊。鴻愷解釋，由於他小一時選擇了小二的運動專項為打乒乓球，因此選擇於長假期訓練；第二年選擇畫畫冊則是因為自己的美術科成績不好。首年復活假，鴻愷向媽媽表示要買乒乓球板、預約室內乒乓球場，主動告訴媽媽要預備什麼。媽媽感到愕然，「為何小學一年級生，會懂得自行計劃要做的事？他帶動整個家庭一起去做，其實是很開心的。」

「長假期無功課」計劃後，研究指參與學生的自評學術能力有所上升。是次研究機構為香港基督教服務處和浸會大學，2017年有2間學校參加了是次計劃；2018年增至4間；2019年的學校數目未定，但已有10多間學校表示有興趣加入。2018年，4所小學共有1425名學生參與計劃，參與組別包括實驗組（無功課）及參照組（有功課），分別為806名及619名學生。結果發現，學生的自評學術能力有所提升，首次參與學生由3.35分升至3.46分；再次參與學生由3.14分升至3.41分；參照組則無顯著前後差異。