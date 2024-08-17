71歲女神陳年靚相出土　早封影后做導演　創80年代女性電影人先河

說起1980年代的台灣新電影時期，一定聽過侯孝賢、楊德昌、陳國富、吳念真等知名電影人，但這些耳熟能詳的創作中，卻完全沒有女性的身影，少數女性電影工作者如張艾嘉、王小棣雖與新電影有所連結，卻並非在新電影的脈絡下完成，台灣影視中心以「她」的視角，回望台灣新電影時期，舉辦「她的新電影」專題，放映珍貴少見的女性影人作品，讓過去幕前幕後的她們成為今日的主角。



在台灣新電影時期，女性是隱性卻關鍵的存在，八〇年代，隨著台灣社會的女性自覺與女權運動興起，內容已開始出現對女性形象的多元呈現，給人前衛進步的印象，但當時的電影產業仍傳統刻板地由男性主導，女性難以獲得與成就相應的認可與機會。

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「她的新電影」專題分為兩大單元：「新電影裡的她」和「新電影外的她」，包含29部精彩、且極具代表性的作品。前者探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻，比方在多部新電影作品擔任副導，且與侯孝賢、陳坤厚、張華坤共組萬年青電影公司的許淑真。後者則展映八〇、九〇年代在新電影歷史論述視野之外的女性創作者與作品。



開幕片特別選映由影視聽中心數位修復、曾壯祥導演的《殺夫》，進行亞洲首映，本片改編李昂1983年獲獎同名小說作品，故事深刻描繪當代社會對女性的凝視與期待，適切地呼應專題概念，具有其不可取代的象徵意義，該片同時剛結束在意大利遠東影展的世界首映，入選回顧單元 ，受到世界影人的熱烈肯定。

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