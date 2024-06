41歲安妮夏菲維斷崖衰老似半百　無懼女神形象幻滅公開零修圖自拍

荷里活一線女演員安妮夏菲維(Anne Hathaway),出道至今25年,一直為美國最當紅的女神級演員,更曾榮獲奧斯卡最佳女配角獎。近年夏菲維成為兩孩之母後,依然活躍於幕前工作,每年主演兩三部電影,目前正在拍攝科幻新作《Flowervale Street》。夏菲維今日(4日)於社交媒體分享一張花絮自拍照,在無濾鏡化妝下真面目曝光,被發現斷崖式衰老10年,令影迷粉絲非常驚訝!

安妮夏菲維於社交媒體分享的自拍照中,與戲中三位小演員合照,雖然夏菲維展現甜蜜笑容、母愛洋溢,但仍難掩老態。夏菲維在無濾鏡修圖下,眼角與兩腮湧現大量皺紋,身穿背心亦展露枯瘦頸部與雙肩,相比昔日豐腴飽滿的曲線明顯瘦一整圈,外型猶如一位半百老婦,令觀眾心目中過去性感亮麗的女神形象完全破滅!

現年41歲的安妮夏菲維,自1999年出道至今長達25年,憑《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)紅遍全球後,先後飾演《蝙蝠俠:夜神起義》(The Dark Knight Rises)的貓女與《孤星淚》(Les Misérables)的女主角最為觀眾熟悉。從影以來,安妮夏菲維不乏大膽演出,曾主演李安執導名作《斷背山》(Brokeback Mountain),在電影中與男主角積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)上演車震床戲橋段!亦於《愛情戀上癮》(Love and other Drugs)裡,同樣在積佳蘭賀面前全裸展示豐滿上圍,當年亦令觀眾留下深刻印象!

近年安妮夏菲維逐漸擺脫「𡃁妹仔」銀幕形象,先後於《Eileen》及《Armageddon Time》飾演熟女及母親角色,亦展現更深刻演技。隨夏菲維成為人妻人母後,銀幕大膽裸露戲份亦大減,4年前於電影《The Last Thing He Wanted》飾演一位前線女記者,因為患上乳癌而切除左胸,因應劇情成為夏菲維最後一露,便封印性感身材自今。

安妮夏菲維於《The Last Thing He Wanted》裡飾演一位女記者,因為患上乳癌而切割左胸。(《The Last Thing He Wanted》電影劇照)