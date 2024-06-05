41歲安妮夏菲維斷崖衰老似半百　無懼女神形象幻滅公開零修圖自拍

荷里活一線女演員安妮夏菲維（Anne Hathaway），出道至今25年，一直為美國最當紅的女神級演員，更曾榮獲奧斯卡最佳女配角獎。近年夏菲維成為兩孩之母後，依然活躍於幕前工作，每年主演兩三部電影，目前正在拍攝科幻新作《Flowervale Street》。夏菲維今日（4日）於社交媒體分享一張花絮自拍照，在無濾鏡化妝下真面目曝光，被發現斷崖式衰老10年，令影迷粉絲非常驚訝！

安妮夏菲維出道至今長達25年，曾勇奪奧斯卡最佳女配角獎。（Getty Images）

安妮夏菲維於12年前下嫁老公Adam Shulman，並成為兩孩之母。（Getty Images）

安妮夏菲維於社交媒體分享的自拍照中，與戲中三位小演員合照，雖然夏菲維展現甜蜜笑容、母愛洋溢，但仍難掩老態。夏菲維在無濾鏡修圖下，眼角與兩腮湧現大量皺紋，身穿背心亦展露枯瘦頸部與雙肩，相比昔日豐腴飽滿的曲線明顯瘦一整圈，外型猶如一位半百老婦，令觀眾心目中過去性感亮麗的女神形象完全破滅！

安妮夏菲維分享一張無濾鏡修圖自拍，斷崖式衰老似半百老婦。（安妮夏菲維IG圖片）

現年41歲的安妮夏菲維，自1999年出道至今長達25年，憑《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）紅遍全球後，先後飾演《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）的貓女與《孤星淚》（Les Misérables）的女主角最為觀眾熟悉。從影以來，安妮夏菲維不乏大膽演出，曾主演李安執導名作《斷背山》（Brokeback Mountain），在電影中與男主角積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）上演車震床戲橋段！亦於《愛情戀上癮》（Love and other Drugs）裡，同樣在積佳蘭賀面前全裸展示豐滿上圍，當年亦令觀眾留下深刻印象！

安妮夏菲維曾主演李安執導名作《斷背山》，當年非常靚女！（《斷背山》電影劇照）

安妮夏菲維在《斷背山》裡與積佳蘭賀飾演夫妻。（《斷背山》電影劇照）

安妮夏菲維更在《斷背山》裡，與積佳蘭賀上演大膽裸露的車震戲份！（《斷背山》電影劇照）

安妮夏菲維在電影中有不少大膽裸露演出。（《愛情戀上癮》電影劇照）

安妮夏菲維更在積佳蘭賀面前全裸展示豐滿上圍。（《愛情戀上癮》電影劇照）

安妮夏菲維的身材令積佳蘭賀在戲中也嚇一跳。（《愛情戀上癮》電影劇照）

近年安妮夏菲維逐漸擺脫「𡃁妹仔」銀幕形象，先後於《Eileen》及《Armageddon Time》飾演熟女及母親角色，亦展現更深刻演技。隨夏菲維成為人妻人母後，銀幕大膽裸露戲份亦大減，4年前於電影《The Last Thing He Wanted》飾演一位前線女記者，因為患上乳癌而切除左胸，因應劇情成為夏菲維最後一露，便封印性感身材自今。

安妮夏菲維於《The Last Thing He Wanted》裡飾演一位女記者，因為患上乳癌而切割左胸。（《The Last Thing He Wanted》電影劇照）