玩轉腦朋友2｜姜濤被指同阿尷撞樣應該去配音 自貼對比圖5字回應
撰文：金秀玲
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姜濤人紅是非多，不時都遭受負評，但早前他就連番放棄偶像包袱，更試過將「黑圖」轉做自己社交平台的頭像，跟Haters笑埋一份，獲讚高EQ及好大方，連內地網民都直言對他的幽默感另眼相看！
上月他在演唱會尾場前再發功，自貼在直升機上的超肥仔黑圖，完全冇頸，脹爆如一個波。姜濤自嘲「巔峰肥」，更表示：「偶包，早就沒了，想通了。」另一位相中人邱士縉（Stanley）都有留言，說：「我咁努力保護你，做咩自爆😂😂」、Jeremy亦說：「痴線😂😂😂 冇諗過係你自己po出黎」
近日電影《玩轉腦朋友2》在各地開始上映，雖然香港未上，但已從各個劇透渠道得知戲中的角色，其中由魏浚笙Jeffrey聲演的阿尷，全程笠住有帽衛衣，被指神似姜濤這個著住衛衣的「巔峰肥」造型，更有另一張相，阿尷索緊外套遮住自己，而姜濤都曾做過這個動作，難怪不少人都問：「點解唔搵姜濤配音？」、「姜濤完全係真人版」。
而今日（27日）姜濤就索性自貼兩張對比圖，分別在IG和Threads出Post，他在Threads說：「唔好再send畀我啦…」又再IG說：「一點都不像」，結果隊友Jeremy和眾Fans卻留言指「好似！」他之後又在IG Story貼出更多對比圖和惡搞圖，完全不介意同阿尷撞樣。