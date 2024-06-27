玩轉腦朋友2｜姜濤被指同阿尷撞樣應該去配音　自貼對比圖5字回應

姜濤人紅是非多，不時都遭受負評，但早前他就連番放棄偶像包袱，更試過將「黑圖」轉做自己社交平台的頭像，跟Haters笑埋一份，獲讚高EQ及好大方，連內地網民都直言對他的幽默感另眼相看！

姜濤早前轉貼這張Haters的改圖，更換成頭像，獲讚高EQ。（IG@keung_show）

上月他在演唱會尾場前再發功，自貼在直升機上的超肥仔黑圖，完全冇頸，脹爆如一個波。姜濤自嘲「巔峰肥」，更表示：「偶包，早就沒了，想通了。」另一位相中人邱士縉（Stanley）都有留言，說：「我咁努力保護你，做咩自爆😂😂」、Jeremy亦說：「痴線😂😂😂 冇諗過係你自己po出黎」

姜濤宣布早已想通，並放棄偶像包袱。（IG@keung_show）

他居然自貼黑圖，自嘲「巔峰肥」。（IG@keung_show）

近日電影《玩轉腦朋友2》在各地開始上映，雖然香港未上，但已從各個劇透渠道得知戲中的角色，其中由魏浚笙Jeffrey聲演的阿尷，全程笠住有帽衛衣，被指神似姜濤這個著住衛衣的「巔峰肥」造型，更有另一張相，阿尷索緊外套遮住自己，而姜濤都曾做過這個動作，難怪不少人都問：「點解唔搵姜濤配音？」、「姜濤完全係真人版」。

好多人覺得姜濤有如真人版阿尷。（劇照）

最搞笑是真人覺得姜濤似阿尷、花姐似阿愁。（劇照）

由6月27日至9月1日期間，銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭有「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」展覽，這就是阿尷公仔。（葉志明攝）

Jeffrey負責幫阿尷配音，但就有不少人問：「點解唔搵姜濤？」（電影公司提供）

而今日（27日）姜濤就索性自貼兩張對比圖，分別在IG和Threads出Post，他在Threads說：「唔好再send畀我啦…」又再IG說：「一點都不像」，結果隊友Jeremy和眾Fans卻留言指「好似！」他之後又在IG Story貼出更多對比圖和惡搞圖，完全不介意同阿尷撞樣。

姜濤貼上自己與阿尷的合成圖自嘲，卻表示：「一點都不像」

姜濤同阿尷都好鍾意著衛衣。（IG@keung_show）