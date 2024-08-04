王晶認為周星馳僅奪一次影帝太少　大讚《月光寶盒》一幕極好戲

王晶早前進軍YouTube開設頻道《王晶笑看江湖》，與女兒王子涵做拍檔，大爆與周星馳（星爺）決裂時間線及反目真相。他在兩集節目中講到，周星馳為人睇錢大過朋友，又不想受人指揮，拍《千王之王2000》時更差點打架，指他態度不合作等等。不過，王晶並非一面倒批評星爺，亦有讚賞對方。

雖然王晶與周星馳反目收場，不過他亦有讚對方。（YouTube@王晶笑看江湖）

王晶坦言，在自己心目中，星爺確實是非常非常好的演員，相當有諗頭的導演，也是好好的製作人，卻說：「只不過如果你要同佢做朋友，你就要諗過，因為唔係咁多人可以同佢做到朋友嘅。」而拍攝《百變星君》時，亦相當愉快，因為雙方當時冇利益衝突。

雖然王晶與吳孟達90年代初已有嫌隙，但到《百變星君》就合作得幾愉快。（劇照）

而王子涵提到，星爺有一場戲是王晶多次大讚的，他先講到《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》，表示：「當時係失敗嘅，喺香港同埋台灣可以話係大趴街。（點解？）因為深，理解唔到，但係大約2000或者2000零幾年，開始同王家衛嘅《重慶森林》一樣，又係唔係好收得，但係喺韓國嘅大學生圈裡面忽然爆紅。」觀眾後來都覺得《西遊記》系列是「好嘢」，而講到最精彩一幕，他說：「佢對住白骨精， 15秒轉咗七個表情，大家可以睇返，真係好嘢！我都覺得好嘢！」

王晶大讚，星爺在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》其中一幕極好戲。

周星馳見到白骨精屍變一幕，15秒轉7個表情，簡直演技大爆發。

儘管二人拍《千王之王2000》決裂，無法再做朋友，但王晶不諱言對對方的演戲和執導實力其實很尊重，「喺我心目中佢係非常非常好嘅演員，從來排名前五，佢都係第一嘅，後來佢做咗導演都係一個好好嘅導演，金像獎係畀過一次『最佳男主角』佢，我覺得係好唔公平，佢最少應該攞三至四次，最佳導演都應該攞兩次。不過，大家都係畀面派對，冇所謂嘅，只要香港電影好就點樣都得。」

王晶並不否定周星馳的演藝實力。（YouTube@王晶笑看江湖）

王晶認為周星馳僅奪一次影帝太少，指對方是他心目中的前五名演員。（電視畫面）

王晶又談到，星爺和自己後來各自在內地發展，對方拍了《西遊·降魔篇》、《西遊·伏妖篇》、《功夫》、《美人魚》等，自己亦發展了《澳門風雲》和《追龍》系列，大家都為中國華語電影作出了貢獻。王晶表示：「到而家我都可以話，我會希望佢再有一啲更加好嘅成就出嚟。我相信好多人期望佢再做演員，我覺得唔會，佢係唔會再做演員嘅人，因為我相信到咗呢個年紀佢忍受唔到喺鏡頭度再見到自己喺度搞笑。」