安樂戰場｜梁思浩爆余倩雯拍第套戲被蹂躪得更慘：佢拍戲係搵命搏

電影《安樂戰場》於1990年上畫，但即使已過了30多年，戲中有不少情節至今仍引起中港網民廣泛討論，有指余倩雯被強暴一幕是「假戲真做」，令她情緒崩潰、蒙上心理陰影，約滿後便立即退出幕前。

余倩雯在戲中飾演有錢女Judy，得罪了綁匪。（劇照）

導演曾志偉過往曾在訪問中承認「假戲真做」是真有其事，但並非他強行要求，指原本拍第二段強姦戲時打算以「衣服妥當被人拉出去，衣衫襤褸拖回來」的方式簡單交代便算，但女演員表示只有這一場戲當主角，主動要求逼真拍攝，他以「不讓性器官觸及演員重要部位」為底線，拍出最真實的畫面，亦向女演員保證一起看底片，如覺得過火便燒毀這場戲。

多年來一直有傳聞指，余倩雯戲中這幕遭菲律賓軍官強暴的戲碼是假戲真做，即使事隔30多年仍有網民討論。（劇照）

報道指當時是清場拍攝，只剩演員及攝影師，豈料開始拍攝未幾，女演員便開始呼叫，起初曾志偉以為她太入戲未有理會，直至其他工作人員說「死啦」，甚至爆粗，他才驚覺出事，闖進去便看到女美術指導抱著哭成淚人的女演員，大罵他不是人。

余倩雯在《安樂戰場》飾演Judy，被蹂躪得不似人形，有傳聞她拍完後情緒崩潰，兩年後退出幕前。（劇照）

曾志偉曾回應《安樂戰場》假戲真做傳聞。（劇照）

由於余倩雯淡出多年未能聯絡上，近日《香港01》亦先後訪問了戲中的兩位女角「假戲真做」傳聞，兩位亦先後回應，唐麗球否認此說，而溫碧霞就指可能菲律賓演員動作較粗暴唔識就力，但自己不清楚細節。

安樂戰場｜唐麗球戲中遭摸胸 大爆余倩雯「假戲真做」傳聞真相

安樂戰場｜女主角溫碧霞回應假戲真做傳聞：菲律賓人可能比較粗暴

Joan表示當時拍攝強姦戲份的男女演員情緒都有崩潰的。（葉志明攝）

而曾與余倩雯合作的梁思浩，最近在其網台節目《娛樂好好玩》中亦有討論影壇「假戲真做」事件，他說有，但通常是打架戲為主，女主持Mandy問是不是因為三級片假戲真做會好大鑊，他回應：「通常都知嘅，坦白講香港有法例，你可以報警，同埋仲有一樣嘢，可以有追溯期，你而家去報警都得，你明唔明？啲人知唔知，佢知，佢都默認咗咁樣做，但係你話唔知可唔可以夾硬嚟，唔得，因為對方可以報警。」

梁思浩在《娛樂好好玩》中講到電影圈「假戲真做」傳聞，又透露余倩雯工作態度及人品。（YouTube@娛樂好好玩）

他又講到自己與余倩雯合作的《蠻荒的童話》，戲中余倩雯亦被糟躓，他謂：「嗰場戲慘過佢拍《安樂戰場》呀！」梁思浩說自己第一部戲就與女方合作，當時余倩雯經已在影壇出道，他大讚：「我好欣賞呢個女仔，真嘅，好搏命！靚女，同埋當年出嚟嗰陣時係俾電影公司捧……」他說《蠻》講述兩人做黑社會，有次要去偷鑽石鏈，最終事敗被黑幫捉去打，場景是芬蘭浴室。

余倩雯比梁思浩更早出道，二人在梁思浩第一部電影《蠻荒的童話》合作。（劇照）

梁思浩說：「去咗銅鑼灣，一個桑拿浴室拍，原來拍電影咁辛苦！嗰時我拍緊電視咋嘛，當時余倩雯著緊胸圍底褲，我就係就咁底褲，芬蘭浴室有冷池熱池，喺凍池嗰邊全部係真嘅冰，一嚿嚿拖落地下嗰啲冰，另一邊繼續熱，個黑幫將我哋抌完熱嗰邊就抌去凍嗰邊，佢連Nipples（乳頭）都凍到凸晒出嚟，因為真係凍！」他續說：「全晚就係俾啲黑幫抌完去凍就抌去熱，抌完熱又抌返去凍，我哋慘到……嗰啲嗌係真嗌！我仲記得倩雯係完全冇呻過辛苦，你知女仔，就咁得胸圍底褲，但係俾人扯出嚟抌落去，啲髀擘開晒，完全冇投訴。」

梁思浩說，當時余倩雯只安內衣（應為泳衣），被人扯來扯去，掉完落熱水池掉落凍水池，非常慘。（電影截圖）

余倩雯表情痛哭苦，梁思浩透露她當時凍到「凸點」，認為慘過《安樂戰場》。（電影截圖）

梁思浩拍完這幕戲已立即跟對方說「電影好辛苦」，認為根本不需用真冰，用膠粒扮冰都可以啦，對方說：「你慢慢就慣，係咁㗎啦。」思浩表示覺得這部戲慘過《安樂戰場》，絕對是辛苦錢，自己當時已經在電視台上位，做緊「洗米華」，所以已疊埋心水不再拍戲，無謂辛苦，思浩再表示：「我好記得當時佢就做咗一樣嘢令我好感動，佢話係㗎，電影係要搵條命嚟博，電視就好舒服，所以你哋電視人其實唔係好習慣我哋電影生態，呢套都唔算辛苦啦，我有啲仲辛苦。佢就話『咁啦，我請你去文華食個好high嘅早餐呀。』嗰時$120個早餐好貴㗎喇，所以我覺得佢係好有義氣嘅女仔，同埋佢好習慣電影錢係好難搵。」

初踏影壇的梁思浩覺得非常辛苦，已疊埋心水拍完呢套就繼續拍電視算。（電影截圖）