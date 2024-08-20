梁思浩爆此女星強行加除衫戲　稱「要著衫就唔拍」導演奇招解決

1990年電影《安樂戰場》的「假戲真做」話題近日被翻炒，再次成為熱話，梁思浩最近在網台節目《娛樂好好玩》講到此事時，就開名爆曾遇上一位女星，反而是堅持「真做」，就算戲份冇需要除衫，都自行要求剝衫，並稱：「要着衫我唔拍！」拖足大半日都唔肯合作，最終導演用奇招解決。

梁思浩近日在《娛樂好好玩》討論電影圈「假戲真做」話題。（fb圖片）

梁思浩說該電影有他、苑瓊丹和該名女星，苑瓊丹開12點通告，自己是7點，但他6點去到片場，詢問苑瓊丹拍攝進度時，對方說全日未開過工，梁思浩立即八卦何事，苑瓊丹說：「佢話要真做，導演話唔畀，佢死都話要真做，咁人哋（導演）唔肯真做吖嘛。」原來該女星堅持真做先肯拍，於是雙方僵持不下，結果大家都收唔到工。

梁思浩說，去開工時竟得知因為有位女星堅持要加除衫戲而與導演僵持大半日。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩說當年的導演是黃靖華（Sherman），「我問點解唔開工，佢話佢（女星）死都唔肯着衫，佢話你有冇見過一個酒樓嘅帶位話唔着衫？佢話：『如果要着衫，做乜要請我嚟？』」梁思浩續說：「佢話『要我着衫就點都唔拍』，佢話要真做喎，佢話『黐線嘅！唔真做搵我嚟拍咩戲？』導演話我請你嚟唔係真做，佢好好笑，佢話『如果要着衫我唔拍！』佢仲要喺現場除晒啲衫，嚇到我哋個個都……」

梁思浩說，該女星堅持「如果要着衫，做乜要請我嚟？」、「要我着衫就點都唔拍」。（劇照）

之後導演想出奇招，就是即時去深水埗買透明布去縫件古裝，「嗰套戲裡面，佢就着住透明嘅古裝出嚟，攞住把扇，叫啲女出嚟，佢冇着衫，但啲女全部着晒衫，苑瓊丹都有着衫，得佢冇着，佢先肯拍，跟住先有得開工，呢啲就係真做。」思浩說大家搞咗成日，之後就開名大爆對方是誰：「佢喺現場講咩？李華月話『要我着衫，交代唔到啲觀眾！』」

思浩之後開名，說：「李華月話『要我着衫，交代唔到啲觀眾！』」原來這位便是艷星李華月。（劇照）

根據思浩的描述，三人合作的電影是《滿清禁宮奇案》。（劇照）

翻查資料，李華月、梁思浩、苑瓊丹合作過的電影是1994年的《滿清禁宮奇案》，李華月飾演媽媽生，話了滿足她的裸露要求，她在其中一幕妓院戲，的確身穿透明紫的薄紗，身材完全表露無遺。而最搞笑的，同樣飾演媽媽生的苑瓊丹，就穿得非常密實。

而同樣飾演媽媽生，苑瓊丹卻非常密實。（劇照）