邵氏女星被拍得晚年淪落台灣跳艷舞　梁思浩嫌太慘叫電視台唔好播

梁思浩近日與江美儀及Mandy主持網台節目《娛樂好好玩》，其中一部份講到紅極一時的萬梓良早前被拍到在內地酒吧登台，又因糖尿病消瘦不少，有人因而感到唏噓，替他辛苦。梁思浩簡單介紹內地登台架構，第一層體育館是大場，通常是較頂級的巨星才能表演；低一級是夜總會，裡面有小姐坐枱；再次一級就是酒吧、Disco。

梁思浩與江美儀及Mandy主持的網台節目《娛樂好好玩》，有不少捧場客。（fb@梁思浩）

梁思浩就憶述有一次令他心酸的經歷，他說：「有個邵氏女明星，佢哋（記者）收到風去台灣拍『牛肉場』，『牛肉場』係咩呢？你只要畀$100台幣，就可以打開塊布，佢會全身赤裸，底褲都唔着咁樣郁畀你睇。我哋當年係拍到嘅，但係一個70幾歲嘅女人都要賺呢啲錢，我覺得好陰公！你哋拍咗都唔好出啦，如果一個女人70幾歲，以前係邵氏明星，要去呢啲地方賺呢啲錢，其實係淒涼嘅 。」梁思浩解釋，「牛肉場」是脫衣舞中最低級的層次，「脫衣舞都有藝術感，但係『牛肉場』就係……全部掛晒喺度。」

梁思浩講到，曾有邵氏女星被拍得略晚境淒涼，去台灣「牛肉場」工作，客人畀100蚊台幣就可揭開布簾，見到她全裸跳舞。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩事後跟監製說，大家都是娛樂圈中人，不如互相幫忙，不要將該女星的報道播出，他說：「因為我真係覺得淒涼，有少少折墮㖭，（如果）電視台出咗嗰段片，我覺得過唔到自己。」他指或者有人會覺得，該女星都是憑自己的肉體賺錢，自食其力，但梁思浩自己亦難免有種淒涼的感覺，又表示：「通常去到佢呢個歲數都係安享晚年，自己有筆錢，所以拍完我就同監製講唔好出，出咗係影響你哋電視台，真係淒涼！」今次梁思浩當然沒有開名，雖然平日他講八卦時，觀眾都會不停留言叫主持開名，但今次就少有地有觀眾叫他不要開名，為對方保留點尊嚴。

梁思浩於心不忍，叫電視台監製不要播出該報道，留點尊嚴給對方。（YouTube@娛樂好好玩）

他又說到，另一次有位曾經當紅的男星，被拍得晚年於台灣揸的士，他其實都覺得不應該刊出報道，但最終都有出街，又說：「大家曾經咁紅，邊個想老咗先要賺呢啲錢？」