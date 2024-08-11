梁思浩揭《怪談》拍檔余思敏私下人品　即場私訊問她鄭中基事件

撰文：金秀玲
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鄭中基與經理人何慶湘的事件鬧得熱哄哄，他在聲明上嚴辭批評何慶湘道德操守有問題前，太太已率先在社交平台預告將有大事發生。加上他撰長文自爆患抑鬱及酗酒時，逾半篇幅都講到太太及家人，指與余思敏成家立室好幸福，更被發現聲明有改動，從「會去美國參加戒酒中心嘅療程」改成「太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程」。外間有聲音就認為聲明不似鄭中基手筆，質疑其社交平台是否已被太太「騎劫」。

鄭中基與何慶湘中止合作一事鬧得熱哄哄，外間有人認為是余思敏出聲明「炒」對方，指字眼不似鄭中基手筆。（IG圖片）
鄭中基上周發的聲明被蒯有改動，從「會去美國參加戒酒中心嘅療程」改成「太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程」。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

江美儀、梁思浩、吳家樂日前在網台節目《娛樂好好玩》上都有討論事件，梁思浩昔日曾與余思敏拍住主持有線《怪談》數年，亦曾經很相熟，他就大談對方個性和人品。梁思浩指以往收工後他們都會一齊去銅鑼灣飲嘢，有一段時間自己因為不停被記者追訪，獲助手安排入住酒店，余思敏都曾去探望，大家亦有傾偈，梁思浩形容對對方印象說：「無論個聲明係太太定鄭中基寫，我可以講吓我認識佢太太，我幾鍾意呢個女仔，佢個人係一個幾聰明嘅人。仲有一樣嘢，冇人知道，余思敏唔單止聰明，仲係一個好有自己思想嘅女仔，好知道自己要乜。但係佢有一樣嘢，我唔知幫唔幫到大家嘅案件，當年佢有一件事忍讓得好緊要，呢個人幾忍得㗎！」

梁思浩指當初與余思敏在《怪談》合作數年，曾經相熟，透露對方私下人品。（《怪談》截圖）
梁思浩讚余思敏聰明、有自己思想，知道自己要乜。（《怪談》截圖）

他續說：「當時我同余思敏做得比較耐，後尾加咗個女主持，但係個女主持係搶佢位搶得好緊要，（江美儀：長頭髮㗎嘛）搶到知唔知點？佢好忍讓，呢個女仔盡量避開，但係到佢忍唔到，嗰次點解我哋關係會咁熟，因為我覺得要出聲，個女仔實在太過分，另一個主持太過分，你有高層撐，唔等於要咁樣蝦人。我有樣嘢衰，就係唔關我事我都開聲，我又得罪高層，雖然我得罪高層，但係我多咗個朋友，我會企出嚟講公道話，得罪晒啲高層，跟住我同佢熟咗，嗰件事我睇住佢忍忍忍忍，忍到根本好難忍，但係佢好好，佢忍到忍唔到，呢個女仔就會發炮！」

梁思浩指余思敏被另一女主持恰到上心口，雖然多番忍讓，但去到一個位就忍無可忍就會爆。（《怪談》截圖）
梁思浩與余思敏以往一齊飲嘢，他入住酒店避記者時，余思敏又會去探望對方。不過隨著余思敏成為人母，將生活重心放在家庭，兩人就不如從前般熟稔。（IG@sammieyucm）

江美儀指，梁思浩所講的這件事，似乎也有旁敲側擊證明余思敏處事態度，梁思浩直認不諱，又說：「從我認識一個朋友，佢非常好人，忍忍忍忍忍，佢亦都好聰明，知道去到一點忍唔到，佢呢點一定要爆，如果唔爆對方就會好離譜。」他認為這樣的個性，相信放在今日仍然成立，暗指余思敏對某些事情可能已到了忍無可忍的地步，所以才會出手。他表示：「佢忍讓，佢聰明，佢好識得畀位大家，但係去到你踩佢，無路可退佢都會反擊。」因此，梁思浩力撐余思敏，並說：「何慶湘同余思敏，我係企喺余思敏度！」

節目上也播出了梁思浩與余思敏的舊合照，梁思浩表示：「何慶湘同余思敏，我係企喺余思敏度！」（YouTube@娛樂好好玩）

此時吳家樂就說，既然梁思浩同余思敏熟，不如直接打畀對方，梁思浩有點被「大」到，但仍說：「我打畀余思敏容乜易啫！」之後他就在吳家樂望住的情況下傳訊息畀對方，又揚言：「如果佢即刻打嚟，我即刻駁條線！」不過最終余思敏並無回電。

吳家樂不斷叫梁思浩致電余思敏，他便即場在節目私訊對方，不過最終余思敏並無回電。
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