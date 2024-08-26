陳法拉首擔正荷里活電影殺青　與拍擋哥連法路泰達史雲頓合照

陳法拉於2018年完成戲劇碩士課程後，轉戰荷里活發展越來越好，先後參演了Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）及大製作《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire），最近更於Netflix電影《The Ballad of a Small Player》擔任女主角，與影帝、影后級的哥連法路（Colin Farrell）及泰達史雲頓（Tilda Swinton）同場鬥戲。

法拉與台前幕後相處融洽。（ IG圖片）

近日法拉返港為新戲開工，並於Instagram分享與台前幕後的合照，證明與劇組人員相處十分融洽，她又大讚維港景色一絕，世上只有絕少地點能與它媲美。

法拉與影帝、影后級的哥連法路及泰達史雲頓同場鬥戲，令人期待。（IG圖片）

《The Ballad of a Small Player》改編自同名暢銷小說，由奧斯卡最近外語片《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）的德國導演愛德華伯格（Edward Berge）執導，故事講述一名面對債務困擾的賭徒，飽歷滄桑後決定定居澳門，其間遇上一位有機會拯救到他的人。陳法拉曾透露，「今次所演的角色在情緒上比較複雜，要份外用心下點苦功，對我來說也是一個新挑戰。」