陳法拉首擔正荷里活電影殺青　與拍擋哥連法路泰達史雲頓合照

陳法拉於2018年完成戲劇碩士課程後,轉戰荷里活發展越來越好,先後參演了Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及大製作《哥斯拉×金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire),最近更於Netflix電影《The Ballad of a Small Player》擔任女主角,與影帝、影后級的哥連法路(Colin Farrell)及泰達史雲頓(Tilda Swinton)同場鬥戲。

法拉與台前幕後相處融洽。( IG圖片)

近日法拉返港為新戲開工,並於Instagram分享與台前幕後的合照,證明與劇組人員相處十分融洽,她又大讚維港景色一絕,世上只有絕少地點能與它媲美。

法拉與影帝、影后級的哥連法路及泰達史雲頓同場鬥戲,令人期待。(IG圖片)

《The Ballad of a Small Player》改編自同名暢銷小說,由奧斯卡最近外語片《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)的德國導演愛德華伯格(Edward Berge)執導,故事講述一名面對債務困擾的賭徒,飽歷滄桑後決定定居澳門,其間遇上一位有機會拯救到他的人。陳法拉曾透露,「今次所演的角色在情緒上比較複雜,要份外用心下點苦功,對我來說也是一個新挑戰。」