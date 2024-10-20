黑白大廚｜黑手黨越過地獄賽受質疑 煮豆腐證實力並披露獎金去向
撰文：許育民
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Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚︰料理階級大戰》，雖然大結局已上架個多星期，但話題仍然不絕。冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙奪得，但由於他在人生料理中勝出，可以率先晉級，跳過一場無限地獄豆腐大賽。但正正因為地獄賽競爭劇烈，各廚師要盡顯所長見真章，反令未經洗禮的「拿坡里美味黑手黨」，實力受質疑。
熱爆全球的廚藝競賽節目《黑白大廚︰料理階級大戰》，無論是參賽的大廚，還是節目中的評審，紛紛到因為該節目爆紅，而各廚師主理的餐廳更紛紛成為熱門店，不少都一位難求。最近節目宣布添食拍第二季，令一眾粉絲開始期待有咩人會參與。
至於冠軍得主，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，最後以羊架料理，以「決一戰」情況下贏了大熱，贏過第八季《鐵人料王》冠軍的愛德華。但由於愛德華在豆腐地獄賽表現突出，短時間在單單以豆腐就煮出6道別出心裁的菜式，令觀眾歎為觀止，實力備受肯定，間接令跳過地獄賽的權聖晙，有以逸待勞的優勢。
其實「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，由節目播出之初，已經受寵，加上在團體賽上，在隊長領導失誤下仍力挽狂瀾，拉到勢均力敵，曾經是節目中的超人氣廚師。只是跳過地獄戰一事，就令他受質疑覺得「勝之不武」，於是他早前便到白種元YouTube頻道受訪，更即場炮製出一道意式豆腐料理，由賣相到味道都獲評審之一白種元肯定，實行以作品說話。
當然，沒有30分鐘限時，沒有六度輪迴式的不斷烹調，都不會獲得一眾網民認證，但總算盡了力。而他更透露獲得獎金三億韓圜（約港幣170萬）後，為免令自己變得懶散，花獎金在餐廳附近租屋住，希望日後可以更加專注下廚。
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