專訪｜安樂影片老闆江志強　披露睇劇本一大守則︰只會睇一次

安樂影片老闆江志強先生，香港電影界一位舉足輕重的人物，由發行做起，率先引入動畫大師宮崎駿電影到香港，又開設百老匯電影中心，為香港觀眾帶來世界各地外語的小眾口味電影，擴闊觀眾視野。1999年又以《生死諜變》一片，為香港帶來第一道韓風，隨後再自資開拍電影，去年一部《毒舌大狀》便成為香港首部票房過億電影。



時下香港市道一片死寂，江生未有停下腳步，反之繼續擔任開發工作，先推出香港首部輻射災難電影《焚城》，早前更一口氣拍下兩部《寒戰》前傳，而在人人說觀影習慣改變不再入戲院時，江生便接手曾創下天價租金，旺角朗豪坊的戲院位置。列底這一切決定，是老闆就是有顆好勇之心，還是他有別於我們的預視能力？今次就請江志強先生親自娓娓道來。



安樂影片老闆江志強先生，為新作《焚城》馬不停蹄做宣傳，香港大小媒體的訪問，北京的首映，統統見其蹤影。（葉志明 攝）

老闆江志強也去到《焚城》北京首映禮坐鎮。（網上圖片）

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現況︰凄涼

訪問當日，幾部賀歲片還未埋位，坊間傳出香港市面上只拍緊三部電影，在多近十萬勞動人口的電影業來說，是僧多粥極少。作為老闆的江生，亦承認當下情況是凄涼。「我們除了拍電影，還有戲院，現在確實是凄涼的，少人開戲，行內的確很多人冇工開。」凄涼二字已見血，不用再作補充。

安樂影片今年宣布開拍《寒戰》前傳兩集，並由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙主演，算是近期影圈最大製作。（《寒戰》Facebook圖片）

市況低迷，有戲開已成福音，但要挽救市道，江生就以老闆角度提出一些建議︰「要盡量走商業片，能令老闆賺到錢的電影好重要。因為老闆是好厲害的人，見到有機會賺錢，不用第二年，第二秒鐘便叫你再開。當下最緊要讓老闆覺得香港電影是可賺錢的，無論大片細片，賺到錢是最重要。」

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在最當旺的年頭，香港年產百多部電影，有佳作也有爛片，但都無阻老闆們的雄心︰「因為偶然又拍出一部好戲賺大錢，令老闆有個希望，覺得下一部總會輪到我。但當市面上完全冇成功賺錢的電影時，老闆都會走晒。」

江生認為現在要拍商業片為主，要讓老闆見到香港電影還有機會賺錢，才會繼續投資。（葉志明 攝）

畀得老闆睇要見血！

要拍到一部賺錢的電影，起點就是一個優秀的劇本，作為一位電影公司老闆，江生年終不知看過幾多百部劇本，能突圍而出，取悅江生脾胃的秘訣又會是甚麼？「我不時跟導演說不要隨便畀劇本我睇，香港導演很有趣，寫了3、4頁紙就給我看，我經常說4頁紙，可以睇到甚麼？就係唔好睇！」可能導演就是懷著一份共同創作的心，先看4頁，有甚麼想修改的，攜手一起共創，但江生就講出現實的殘酷︰「他們以為每遞一次對方都會看一次，是不會的！通常畀到第二、三次我都不看。」

江生說韓國電影很大，有300多位導演，但年產40多部電影，因為導演每完成一部作品，便埋首三、四年為下部創作，相中的郭在容導演便是其中一人。（資料相片）

那麼怎樣的劇本才可以給老闆看？江生又道出兩個字︰見血！「記得《我的野蠻女友》導演郭在容，知道他有新作時，我有問他拿劇本看，他說不可以！到可以給我看時，已經是一部完整的劇本，看罷我覺得好好看便拍。當時他說︰『我們就似武俠小說中的人，不會輕易亮刀，一亮就要見血！』我說他真的聰明，好明白老闆所想。雖然他事前沒給我看，但有給予身邊朋友、行家看，改到最好才給我看，因為他清楚知道，老闆們同一個劇本唔會再睇第二次。」

江生亦發現，近年香港較難找編劇寫劇本，縱使劇本費已不少，還是冇人肯去寫。「香港好的編劇很少，編了兩部出色作品，便開始要做導演，個個編劇都想做導演，冇人想賺編劇費，這都是一個自然現象。」

黃百鳴旗下的旺角朗豪坊Cinema City戲院於今年於7月22日宣布結業、戲院於2014年以月租577.6萬港元的天價承租。（資料圖片/吳美松攝）

承接高價朗豪坊戲院有可為？

今年7月，黃百鳴旗下的旺角朗豪坊Cinema City戲院宣布結業、戲院於2014年以月租577.6萬港元的天價承租，全港最貴。當大家關心誰人會接貨時，原來是江生的百老匯戲院。新租價當然不可同日而語，但經歷過3年疫情，港人觀影習慣改變，連昔日最旺的九點半場都繽紛不起，逆市下擴張的信心又是何來？「做得一日得一日，要交租嘛！我有咩諗法？我冇諗法，我可以做得啲咩？」

江生對戲院有份濃濃的情意結︰「戲院唔可以冇，至於電影，成百幾年都未沒落，它的成功機會依然高。」（葉志明 攝）

聽落似見步行步，但當中是懷著一顆濃濃的情意結︰「戲院唔可以冇，可能是情意結，我都有看Netflix，近年的短視頻都有看，但我覺得在戲院看一部電影感覺是不一樣，當然不是每部戲都有這種感受，亦了解到串流平台的節目實在好看，但將來串流平台是否可以代替戲院？我不相信！我相信只有一樣嘢，可以毀滅一個平台，就是你的內容好難睇。串流平台都可能有沒落一日，就是當所有劇集及電影都好難睇，都是垃圾時，就會沒落。至於電影，成百幾年都未沒落，它的成功機會依然高。」江生滿有信心地說。