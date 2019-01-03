【梵高．永恆之門】最貴作品係邊幅？　名作《星夜》有21個版本

《梵高．永恆之門》（At Eternity’s Gate）講述19世紀著名畫家梵高（Vincent van Gogh）的多年創作旅程，由巴黎搬到法國南部阿爾勒（Arles）、到走入聖雷米（St.Remy）精神病院，最後在小鎮奧維（Auvers-Sur-Oise）自殺身亡，生前在貧窮與疾病折磨下，創作出多幅作品，但到死後才聞名於世，看過這部電影更令人不勝唏噓。 在眾作品中，《星夜》（The Starry Night）最為人所熟悉，亦是梵高最高價值的作品，但對他來說卻是不屑一顧的，以下為大家分享有關這幅畫的有趣軼事。

威廉狄福神還原梵高，演出獲高度評價。

荷里活實力派演員威廉狄福（Willem Dafoe）在《梵高．永恆之門》演繹這位著名畫家短暫又艱辛的創作生涯，威廉的演出形神俱備，獲外間一致好評，稱得上是「神還原」，而他亦憑這個角色勇奪去年威尼斯影展影帝，並獲提名本屆金球獎劇情片最佳男主角提名，更有望衝擊奧斯卡。

梵高與另一著名畫家高更關係密切，後者由著名演員Oscar Issac飾演。

精神狀態相當不穩的梵高，與畫家好友高更（Paul Gauguin）因一次吵架，割下自己的左耳一部分後，於1889年5月自願前往法國聖雷米的精神病院。接受治療期間，梵高回復在阿爾勒逗留時的多產狀態，畫下過百幅油畫及素描，當中就包括舉世聞名的《星夜》。

舉世聞名的《星夜》，在梵高生前卻不值一文。

據悉，梵高是依照房間向東窗外的風景，於1889年6月中畫出《星夜》，但其實梵高根據同一景色畫下至少21個版本的作品，而畫中的景色，正是精神病院的所在地聖雷米。此外，《星夜》亦是梵高首次畫下晚上星空的作品，在1888年9月，他在阿爾勒完成《Starry Night Over the Rhône》，畫中呈現的正是阿爾勒美麗的星空，但與《星夜》有著明顯分別。

威廉狄福表示，戲中每一場畫畫戲都由他親身上陣，為了角色他要學上畫畫技巧。

更多精彩電影場面

+ 10 + 9 + 8

梵高死後，《星夜》落在弟弟Theo手中，後來Theo亦離世，就由其遺孀保留，轉手過幾次後，這幅畫於1941年起由紐約現代藝術博物館保存至今。就如電影所敘述，梵高生前只賣出過一、兩幅畫，終身過著貧窮潦倒的生活，但他死後其作品就升價千倍、萬倍，其中最貴一幅為1890年完成的自畫像《Vincent van Gogh》，於1990年5月以8250萬美元賣出，計返通脹今時今日值上12億港元。

梵高臨終前的生活十分潦倒，一直靠弟弟接濟。

雖然《星夜》是梵高的代表作，但他本人並不喜歡這幅作品，當年他在精神病院寫信給弟弟提到，麥田、山嶺、果園、採石場入口、藍色山丘與橄欖樹，以及自畫像算得上是不錯的作品，其餘的都是「對我毫無意義」。