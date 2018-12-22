【夢女芭蕾】身體錯配無阻追夢決心　變性舞者：4歲起便想當女生

於本屆康城影展勇奪4獎的比利時電影《夢女芭蕾》（Girl），講述一名下定決心變性的15歲少年，勇敢追求當上芭蕾舞者的夢想，以及克服跨性別帶來的生活衝擊與壓力。 電影以真人真事為藍本，來自比利時的Nora Monsecour現為專業芭蕾舞者，原為男兒身的她，4歲時便知自己身體錯配，到現在22歲接受變性手術後，每天都要吞下荷爾蒙藥丸及定期使用假陽具保持下體形狀，「這些事情都不愉快，但作為變性人，我必須視為理所當然。」

《夢女芭蕾》男主角Victor Polster本身精通芭蕾舞，導演面試過幾百位專業演員後，決定起用他，雖然是第一次拍戲，Victor表現相當出色，更獲得本屆康城影展「一種關注」單元的最佳演員獎。

《夢女芭蕾》導演Lukas Dhont於18歲時在報紙上看到Nora Monsecour的故事，啟發他開拍這部電影，「它真的是一個平凡人超越自我，勇於面對外界反應的好例子，她很清楚她想要什麼，她想要去完成她的心願。這位15歲的孩子，不僅有勇氣說『我出生在錯誤的身體』，而且還努力爭取成為一名芭蕾舞女演員，她是英雄。我暗下決心：『如果我製作一部電影，我希望是關於這個故事』！」

現實中的Nora已成功變性，成為芭蕾舞蹈員。（Instagram圖片）

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「我一直很討厭我的性器官」

Nora Monsecour變性前叫Aaron，有一名雙胞胎哥哥，兄弟倆幼時一起洗澡，Nora已察覺到自己有不妥：「我會大聲尖叫：『一定要搞掂佢！』，我一直很討厭我的性器官，它不應該在這裡出現。」當父母的，直覺孩子有問題，便用最原始的方法去糾正，「我好想玩Barbie，但變成一堆積木，有段時間他們迫我玩男仔玩具，但最後媽媽看到我太傷心，她也心碎了，便停止這樣做。」

Nora很抗拒自己的身體，長期用膠紙遮蔽下體，導演傷痕累累。

發現孩子有點異於常人，現代父母第一件事是上網找答案，「我8歲時，爸爸在網上找到一堆問題，可以判斷一個人是否傾向變性人士，我答足20條問題，父母便決定尋求協助。」到醫院接受一連串檢查與咨詢後，決定Nora到18歲時便進行變性手術。

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「我成為隱藏下體大師」

別以為變性就是一次手術可以了事，Nora所經歷的，跟電影中呈現的一樣艱辛又痛苦，「當我11歲時，開始服用青春期抑製劑，停止了我的青春期，換言之，我的精神在長大，但生理上沒有，很辛苦。」Nora以成為專業芭蕾舞者為目標，但頂著男兒身的他，在女生堆中穿起芭蕾舞裙，無論生理或心理都要承受巨大壓力。

戲中Nora與女同學相處尚算融洽，但有時仍難掩尷尬與不安。

「做手術前，我每日都穿上非常緊身的內衣或將下體封住，經年累月我成為隱藏下體大師，這種隱藏佔據了我的青春期，雖然我的陽具很小，因為服食青春期抑製劑，我以為手術後就可以解決一切，但發現我還是原來我的，為自己的身體感到羞恥，還是擁有男性身體的女性，是永不會改變的。」

導演是位90後，憑處女作《夢女芭蕾》揚威國際。

「作為變性人，我必須視為理所當然」

縱使擁有女性外觀，但Nora一輩子都被標籤為變性人，對愛情或組織家庭都感到迷惘，她表示多年前已放棄雪藏精子，沒想過要養育孩子，到現在亦未完全肯定自己喜歡男人還是女人，甚或有時還在擔心別人會當她是男人，「我仍然在學會放下，我每日都要服食荷爾蒙藥丸，每兩年一次檢查，由於我沒有恆常性行為，所以每星期都要使用假陽具為下體定型，這些事情都不愉快，但作為變性人，我必須視為理所當然。」

Nora（右）表示仍未確定自己喜歡男生還是女生，最好順其自然。（Instagram圖片）

現在Nora已是一名專業舞者，談到未來計劃，她表示希望與舞蹈團簽永久合約，同時致力為變性人士發聲，她的父母亦為其他變性孩子的爸爸媽媽提供協助，以後想擁有一段美好關係，跟普通人一樣，踏著一樣的步伐變老。