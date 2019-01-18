【失驚無神一家人．影評】有血緣關係先算親人？收養家庭難念的經

原本看在Sean Anders是《左一爸又一爸》（Daddy's Home）系列編劇，同時也是《爸打衝囍》（That's My Boy）的導演，再加上麥克華堡與飾演大女兒的Isabela Moner去年才合演《變形金剛：終極戰士》（Transformers: The Last Knight），但這一切的疑慮都不在《失驚無神一家人》（Instant Family），這部電影很溫柔，很尖銳，很殘忍，但到頭來都充滿着愛。

《失驚無神一家人》（Instant Family）劇照

《失驚無神一家人》非常好看，厲害的地方在於Pete（麥克華堡飾演）及Ellie（Rose Byrne飾演）並非聖人，他們會遲疑，會擔心，會有偏見，他們跟我們一樣，認為這群小孩大多是毒癮者或是罪犯的後代，帶入市井小民的家中，是否真的恰當？

在我們之中，沒有人願意當聖人，但我們只要順着自己的心意活下去就夠了。

電影巧妙迴避了所有可能變成R級喜劇該有的元素，與Sean Anders以往的電影不一樣，沒有明顯的低級黃色笑話，沒有寄養送小孩出門然後吸大麻，Pete與Ellie很魯莽，甚至在領養小孩受挫之後，會互相討論放棄領養的可能，但是他們沒有。

《失驚無神一家人》（Instant Family）劇照

不是因為想要當個被外界肯定的好人，而是他們想要，他們想要認真愛這些小孩，這樣而已。他們沒有當過爸媽，沒有經歷過嬰孩階段，卻突然要接受這3個小孩的叛逆期，大女兒Lizzie（Isabela Moner飾演）對一切都不信任，外面朋友只要有人願意給她片刻溫暖就會奉上所有，二兒子Juan性格怯弱自卑，時常以哭泣回報這個世界，三女兒Lita跋扈自為，稍不順心就會大吼大叫。

《失驚無神一家人》（Instant Family）劇照

已經習慣安靜生活了，該怎麼與這3個小孩和平共處呢？他們懼怕接收到任何的愛，他們從小生活在毒窟，被父母親拋棄，即便偶爾被感動，也不足以真正信服這對父母，他們一直帶來破壞，帶來疏離。他們所要做的只有一件事。好怕你給的愛只是偽裝，如果我毀掉一切，會不會就可以不用擔心受怕。

《失驚無神一家人》（Instant Family）劇照

幸好電影給了我們一段看似煎熬漫長，實則趣味的歷程，Pete與Ellie不斷受傷，但後來只要聽到這些小孩對他們喊一聲「爸爸」或是「媽媽」，這一切就都值得了。

Pete與Ellie沒有怨恨，沒有遺憾，只是謝謝這群小孩，願意做我們的小孩，讓我們可以愛你們。那真的溫柔極了，說實話雖然電影裡面的幽默橋段極多，但我幾乎忘得差不多，不過我記得Ellie幫Lizzie梳頭髮的一幕戲，Lizzie從一開始的毫不在乎，到後來像是觸碰了某個情感開關，淚如雨下。

「以前媽媽都會幫我梳頭髮。」Lizzie說着，但是Lizzie很清楚，親生媽媽並不愛她。

《失驚無神一家人》（Instant Family）劇照

這世界上真的有人願意給予無條件的愛，我一邊看着那一幕，不由自主被那幕Lizzie的淚水給惹哭了，一邊哭一邊嘲笑自己，怎會這樣，我以為這是一個幽默喜劇，為何我笑着笑着就哭了。

父母親原來不是先天具備的，是後來養成的，我們一起慢慢學會成長，一起勇敢，一起溫柔，一起愛。說好了，我們一起。

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