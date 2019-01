【失驚無神一家人．影評】有血緣關係先算親人？收養家庭難念的經

原本看在Sean Anders是《左一爸又一爸》(Daddy's Home)系列編劇,同時也是《爸打衝囍》(That's My Boy)的導演,再加上麥克華堡與飾演大女兒的Isabela Moner去年才合演《變形金剛:終極戰士》(Transformers: The Last Knight),但這一切的疑慮都不在《失驚無神一家人》(Instant Family),這部電影很溫柔,很尖銳,很殘忍,但到頭來都充滿着愛。