【情人節】咪同另一半睇！　5部令愛情觸礁的反浪漫電影

愈來愈多人選擇避開情人節另擇好日慶祝，正日安坐家中想搵部好戲sweet下，就要避開以下5部電影，睇完不單會相對無言，更有機會令你對自己的感受和另一半產生疑問。

《誘心人》呈現感情的醜惡一面。（劇照）

《誘心人》（Closer）

2004年電影《誘心人》集合當時最炙手可熱的男女演員，包括妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、祖狄羅（Jude Law）、佳夫奧雲（Clive Owen）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），故事背景設在倫敦，描寫兩對情侶複雜的感情生活，電影每格直擊愛情的脆弱，跟另一半之間的距離是遠是近，對方的話是真是假，有時正是當局者迷。《誘心人》將愛情裏最醜惡和現實的部分原原本本放在觀眾面前，自私的想法、佔有慾、輕易妥協、逃避真相，挑戰情侶之間信任的底線，絕對是情人不宜的作品，反之，如果睇完依然情比金堅，咁真係恭喜你。

《藍色情人節》其實不適合在情人節期間睇。（劇照）

《藍色情人節》（Blue Valentine）

雖然片名有「情人節」三個字，不過劇情其實一點也不浪漫，《藍色情人節》講述中學未畢業的男主角對懷上前男友的孩子的女主角一見鍾情，因為對愛情的憧憬那麼相似令他們不顧後果，故事本應在這裏就完結，可是當熱情退卻後，二人赫然發現彼此已改變，不是不愛，只是終於見識到生活的真面目，時光淬鍊留下的不是美好，而是支離破碎、不堪一擊的關係，無法妥協的婚姻終是走到盡頭，如果選在情人節看這部電影，小心關係蒙上一層深藍。

《單身動物園》滿布黑色幽默。（劇照）

《單身動物園》（The Lobster）

不要以為《單身動物園》是拍給單身人士睇的恐怖片，即使有伴侶都難以倖免。劇情講述在未來社會，所有人的感情生活都受嚴密規管，單身的人會被送到酒店中，限定在45日內找到新伴侶，否則就會被轉化成一種自選動物，並被流放到森林中。電影結合反烏托邦和黑色幽默元素，強制市民要透過婚姻獲取幸福的設定，不單是諷刺社會對婚姻制度的盲從，挑戰世上是否有真誠無私的感情，更對世人決定開展新關係的動機提出質疑。

如果Jack和Rose冇死，可能正是活成《浮生路》。（劇照）

《浮生路》（Revolutionary Road）

由經典螢幕情侶檔里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《浮生路》基調跟《藍色情人節》相似，卻比後者殘酷得多，昔日金童玉女飾演一對老夫老妻，感情早在平淡生活中被消磨殆盡，中年危機引爆了夫妻之間本就存在的問題。曾有人戲稱如果Jack和Rose在船難中活下來，就會活成《浮生路》的樣子，那麼《鐵達尼號》的結局好像也沒那麼可怕。

誰不想擁有一個Samantha。（《觸不到的她》劇照）

《觸不到的她》（Her）

以近未來的人工智能元素出發的《觸不到的她》早已上了神枱，但比起小清新、治癒系的標籤，電影其實探討親密關係和溝通的重要。主角Theodore買入人工智能系統後愛上其聲線迷人的化身Samantha，他們彼此需要、互相理解，發展出一段雙向的奇異愛情，Theodore跟Samantha和其他人類之間的互動形成對比，簡單而直接的她沒有成年人的世故和防備，卻又非常了解他的情緒並適時給予安慰，常人不知花上多少時間才能磨合到的理想關係，戲中卻能輕鬆到手，可是童話終是虛構，正如她最後選擇離去，《觸不到的她》最殘酷的是，即使你願意接受悲傷結局，現實中都不會有Samantha。