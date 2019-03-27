【我們異．影評】比《訪．嚇》更驚喜！佐敦比爾一個轉折扭轉劇情

關於11:11，我們都知道，那是《聖經》的《耶利米書》第11章第11節。

耶和華如此說：我必使災禍臨到他們，是他們不能逃脫的。他們必向我哀求，我卻不聽。 《耶利米書》第11章第11節

以下內容含大量《我們．異》劇透！

李維史陀（Claude Lévi-Strauss）認為一切語言的基本結構及社會文化的基礎可以來自於二元對立，相較於對立面的呈現，能夠撞擊出詳盡的文明，所以佐敦比爾（Jordan Peele）創造的《我們．異》（Us）積極營造所謂的對稱，正與邪，左與右，明與暗，兩家人所坐的位置相互對稱，就連殺人兇器也用鉸剪，而鉸剪本身就是個左右對稱的利刃。

戲中的金色鉸剪亦暗藏隱喻。（《我們．異》宣傳照截圖）

如果我們不只是我們，而是一半，上帝用亞當的肋骨造出了夏娃，人與人之間才有存續，自我的繁衍或是殘殺，原本就是存續人類的一種方式。兔子的繁殖能力強，可以無限複製自己，卻也會因為遇到種種困難的環境因素，容易讓整個族群被撲滅，隨即又重新再來繁衍出一個族群。

這不是跟人類很像嗎？溫順，容易發情，卻又無助。

身穿紅衣的複製人們尤如籠中兔般被囚禁，身心靈都失去自由。（《我們．異》劇照）

《我們．異》是一個非常高明的故事劇本，以一個後末日的角度去詮釋二元對立的可能性，佐敦比爾對於「US」的真正意思應當只是借代於「我們」，其實更是美國「United States」。原來是我們，犧牲了美國多達一半的人。

自從911事件過後，反恐主義與反戰主義，共和黨與民主黨，美國本身的對立更為激化，有些人被犧牲了，他們只能躲在地底，有些人渾然不知自己享有特權，快樂的生活，卻害其他人永遠不見天日。

佐敦比爾借戲諷刺時弊，發人深省。（《我們．異》劇照）

那些人，怎麼存活的呢？躲在地底的複製人，他們只被允許共用靈魂，他們擁有極差的生活品質，以為可以跟地上的人一樣，卻永遠無法，他們只能夠被放棄。「我們」與「他們」，這麼輕易劃分界限，這就是人性，不是嗎？

正當地底的Adelaide（雷碧達尼安高飾演）發現到一個契機，她不想當影子，她選擇與另一個自己作為交換，永遠享有美好生活，真正的Adelaide則被困在地底，即便真正的Adelaide在地底稱王，她擁有智慧，擁有語言能力，也擁有舞蹈能力。

地下的Adelaide遇上另一個自己立即把握良機，交換身份。（《我們．異》劇照）

神說要有光，就有了光。Adelaide在地底世界，成為了所有複製人的神。Adelaide苦心策劃多年，帶領這麼多複製人向上展開一場屠殺，不堪於只能吃生冷食物，不堪於只能暗無天日，他們也要享有地球上的美好的生活。

該說《我們．異》是一場無緣的革命，我們明明能夠為了主角群能夠展開殺戮，逃出生天而慶幸，卻又在結尾最後一刻大逆轉，感知到這群複製人的無止盡悲哀。「他們」就像是有色人種族群，就像是藍領階級，就像是貧困者，他們最微弱的反抗，到頭來只會是一場空。

於地底世界稱霸稱王的Adelaide決定起革命。（《我們．異》劇照）

導演佐敦比爾曾說整部電影的契機來自於小時候看到80年代由列根總統所帶起的〝Hands Across America〞活動，這個活動花費至少1500萬美金，實則沒有太大益處，種族及階級歧視仍在持續，一群人握手繞着整個美國，好像根本沒有任何意義。多麼偽善。

《我們．異》的創作契機來自美國1986 年的慈善活動〝Hands Across America〞。（Youtube截圖）

但我更驚豔於佐敦比爾大量添入的80年代流行文化，由Steve Martin主演的癲狂愛情片《The Man with Two Brains》，一個人真的可以有兩個腦袋；《Summer Rental》的破舊遊艇對打；《龍兄虎弟》（The Goonies）的地底人喊話；《The Lost Boys》的海灘樂園與兩大族群殺戮，這些電影竟然都可以融合在這部娛樂性十足的虐殺恐怖片裏面，《我們．異》的影像及故事才華甚至更勝於佐敦比爾的前作《訪．嚇》（Get Out），厲害極了。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

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