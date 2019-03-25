【我們·異】分身靈確實存在　林肯、伊利沙伯一世見分身速斃命？

由《訪·嚇》（Get Out）導演佐敦比爾（Jordan Peele）執導的全新驚慄作品《我們·異》（Us），透過人類對「分身靈」（Doppelgänger）的恐懼，探討「我們是自己最大的敵人」的概念。 而當大家以為「分身靈」的概念只屬於虛構世界時，在歷史上，竟有不少人自稱看到自己的分身，當中包括美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）及在16、17世紀統治英國約45年的女皇伊利沙伯一世（Elizabeth I）。 雖然不知道「分身靈」事件是否屬實，但可以肯定的是，遇到「分身靈」是不祥之兆。

導演佐敦比爾透過《我們·異》的「分身靈」，探討「我們是自己最大的敵人」的概念。（劇照）

《我們·異》導演佐敦比爾曾表示：「分身一直都是恐懼的源頭，我想是因為會讓人聯想到死亡。當兩個不能共存時，其中一個必須消失。在神話故事中，分身也通常代表著凶兆或預告死亡的來臨。」

《我們·異》導演佐敦比爾曾指出，在神話故事中，分身也通常代表著凶兆或預告死亡的來臨。」。（網上圖片）

Doppelgänger一詞最初來自德國，分別由Doppel及Gänger兩字組合而成，前者代表雙份，而後者則解作旁觀者，所以Doppelgänger意指某一在生者在二地同時出現，並由第三者目睹另一個他的現象。曾有民間傳說指，當有人見到自己的分身時，代表該人壽命將盡；可是亦有人反駁，人類腦部發生某種功能障礙時，才會覺得另一個自己存在。至於孰是孰非，目前仍沒有科學家成功論證真偽，然而在歷史記載中，「分身靈」的出現，大多屬於不祥之兆。

《我們·異》所說的分身靈，確實令大家毛骨悚然。（劇照）

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美國、俄羅斯及英國統治者都曾遇「分身靈」事件？

當大家以為《我們·異》發生的「分身靈」事件屬於虛構時，網上傳出多位知名人士也曾有此經歷，當中包括伊利沙伯一世。

伊利沙伯一世在1603年離世，可是當時有傳言指她看到其「分身靈」躺在床上，有文獻曾記載她形容其分身是「蒼白」、「顫抖」及「疲憊」。而伊利沙伯一世被認為是頭腦清醒及意志堅強的人，所以不會妄稱見到神秘現象，故當時有指她確實遇到其「分身靈」，不久後更去世了。

有指伊利沙伯一世死前也曾經看到自己的分身。（網上圖片）

另一位又是皇室成員，今次輪到統治俄羅斯帝國女皇帝葉卡捷琳娜二世（Catherine II），她是俄羅斯帝國史上在位時間最長的女皇帝，她在位長達三十四年。某天，其僕人突然在冬宮寢室見到葉卡捷琳娜二世表示驚訝，原來不久前，這位僕人才在冬宮正廳看到她。於是葉卡捷琳娜二世立即到冬宮正廳觀看，真見到其分身坐在王座上，於是她命令她的衛兵向分身攻擊。最詭異的是，該分身沒有受傷，而葉卡捷琳娜二世在數週後死於中風。

俄羅斯帝國女皇帝葉卡捷琳娜二世除了見到自己的分身外，還對「她」開槍。（網上圖片）

美國第16任總統林肯也有遇上「分身靈」的經驗，據了解，這事件是林肯親自向友人透露。事源是在第一次總裁大選結果公布前的晚上，林肯在梳化休息期間，從鏡子中看到兩張臉孔。第一張臉跟林肯完全一樣，但第二張臉則非常蒼白及虛弱。他從梳化起來，再坐下後，該分身便消失得無影無蹤。林肯事後告訴妻子此事，而有指其妻子曾向林肯說他將在在第二個任期內死去，最後林肯真的在他第二任期內被行剌身亡。

林肯曾向友人表示看到一個白色蒼白兼非常虛弱的「自己」。（網上圖片）

除了三位國家權力人物外，聲稱遇到「分身靈」的還包括英國海軍上將George Tryon、西班牙著名修女Maria de Agreda、日本小說《人間失格》作者太宰治等名人身上。

當年不少報章都有講述發生在1984年這件少女跳軌事件。（網上圖片）

香港1981年曾發生轟動一時的「分身靈」事件？

沒料到，香港也曾發生過轟動一時的「分身靈」事件。事發在1981年，一名年約17，18歲的女生在油麻地站跳軌輕生，當時車長感受到列車輾過物體時發出的震動聲及悽厲尖叫聲，而有指月台上不少的乘客也有看到此事件。可是，警方到場搜救竟沒有找到任何殘骸。翌日，不同媒體當然有報導這宗靈異事件。據了解，當時警方認為該跳軌少女可能是在列車駛近前，成功躲進月台下的空隙，從而避免被列車輾過，而事後趁亂爬上月台逃走。

可是，網上曾傳出事件還有後續故事，有指跳軌的「女孩」是另一位站在月台上候車女孩的分身，候車女孩原本正在前往瑪加烈醫院覆診。由於事出突然，女孩被自己的分身嚇倒並改乘其他車輛回家，家人認為人有相似並安慰她，豈料兩天後，女孩便因突發心血管病離世。

至於「分身靈」事件是否屬實，一切有待觀察。但唯一可以知道，在網上流傳的「分身靈」傳說卻遍佈世界各地。