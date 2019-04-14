【金像獎2019】黃秋生母親晚年輪椅為伴　曾憂心到祈禱願減壽廿年

黃秋生憑《淪落人》一個半癱角色，三度奪得香港電影金像獎最佳男主角，可謂以讓雙腳姿態鍊贏其餘4位對手。要準確地飾半癱狀態，秋生早前在訪問提過自己的現狀近乎癱瘓，極易投入。 至於動靜方面，同樣也是從生活取經，對象就是亡母黃尊儀。所以在頒獎台上，秋生都有向亡母致謝。在她離世前7、8年，已病重須坐輪椅，作為兒子的也盡量抽時間相伴。秋生︰「這種生活的不方便我好清楚。」

秋生自小跟父親緣薄，4歲那年父親便拋妻棄子。（網上圖片）

母親曾想過攬住一齊死



秋生跟母親的關係曾經緊張，緊張得差點搞出人命。由於母親當年患肺癆，連帶子宮位置都帶病菌，被醫生證不育，於是沒有做到任何避孕措施，意想不到是在這情況下，仍然懷了秋生。「當時她想落掉，但發現一刻已經懷有4、5個月，太危險。」

雖然艱辛，但黃母最終都決定獨力湊大兒子。（網上圖片）

落不成也不等於安然，出世不久，黃母感到丈夫有異，情緒極不穩，曾將洗衣粉餵向秋生，圖個同歸於盡來個解脫。幸好孩提時期的秋生已具「感人演出」，洗衣粉的嗆喉和滿口白泡的畫面，令他哭叫不停，亦因為這叫聲令黃母驚醒起來，急送他往醫院，救回一命。雖然去到秋生4歲時，父親Frederick William Perry還是決定棄妻子而去，但這刻的黃母已學會堅強，決定獨力湊大兒子。

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不愉快的童年回憶



下定決心不難，堅持下去才是艱辛的開始。秋生憶述母親當年做過女傭，試過凌晨3點起床，做到晚上12點，雙腳都企到腫起來。而且作為傭工，戶主更不宮許他們經寓所正門出入，只可以由後門樓梯等人開門，到離職當日，行李更被人從後門掟出來，秋生形容就如打發乞衣一樣，受盡屈辱。

共過患難，但沒助母子關係，少年總是反叛時，對媽媽的嘮叨不願聽，加上讀書成績差，激得母親要送她到寄宿學校。不過後來母親患上肺血管擴張，要做手術，會有生命危險，在寄宿學校的秋生非常擔心，每晚都在宿舍喊，甚至禱告向上帝訴說願減壽20年，換取媽媽身體健康。最後亦真的安然，母子感情大增。

母親晚年，秋生也積極抽時間相伴，甚至一齊去睇劉德華演唱會。（圖片來源︰視覺中國）

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去到晚年，黃母身體日差，在離世前好一段日子已經要用輪椅代步，而就在照顧母親的7、8年間，不良於行的母親，須倚靠別人生活的日子歷歷在目，「她每天就是上床和睡覺，睡醒了又是坐著，生活上的不方便我已很清楚。」秋生對於這些情景感慨良多，或多或少都有投射到《淪落人》中昌榮這角色上。

曾長時間照顧不良於行的母親，秋生對於坐輪椅演繹感受至深。（劇照）