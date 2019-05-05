「美國隊長」退役後搞邊科？　編劇首度披露Steve Rogers未來動向

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映以來屢破票房佳績，片中的「美國隊長」（Captain America）結局更是相當催淚，不過讓人相當想要注意的是，「美國隊長」Steve Rogers接下來的動向到底怎麼了？

相信已觀影的粉絲們已經知道「美國隊長」在《復仇者聯盟4：終局之戰》中的結局。（劇照）

＊注意！以下內容含《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透

當眾人打敗強敵「魁隆」（Thanos）之後，「美國隊長」Steve Rogers在時空穿梭時回到過去，並與初戀情人佩姬卡達（Peggy Carter）度過平凡的一生，還在年邁時登場將盾牌傳給「飛隼」（英語：Falcon）琛偉遜，編劇Stephen McFeely在接受Fandango訪問時也坦率回答：「是的，之後的發展確實就是你們看到的那樣。」同時也意指接下來接替「美國隊長」一職的就是「飛隼」琛偉遜。

那麼「美國隊長」後來的生活呢？Stephen McFeely則幽默表示：「我想接下來Steve Rogers在回到過去之後，就只會當一個待在家裏的全職爸爸，而佩姬卡達會去神盾局工作。」隨後又補充：「其實我不知道他是否還會經歷任何冒險。」

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