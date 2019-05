【復仇者聯盟4】解構終極大戰（上）　英雄集結難過搵無限寶石？

你可以挑剔《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的許多部份,有些人覺得它沒解釋清楚某些超越物理定律的理論、有些人覺得自己喜愛的角色戲份太少,但無論你喜歡或討厭這部電影,《復仇者聯盟4:終局之戰》的那場終極大戰,想必都讓你印象深刻。現在讓我們來談談,這場世紀之戰是怎麼拍成的?還有你可能忽略的幾點小細節。

這場大戰堪稱《復仇者聯盟4》最難拍成的一幕。(劇照)

*以下將有《復仇者聯盟4:終局之戰》劇透!

2012年的電影《復仇者聯盟》(Avengers),集結6位超級英雄面對Chitauri大軍,我們以為這已經是超級英雄界最棒的團體自拍了。但是《復仇者聯盟4:終局之戰》的這場終極之戰,在情感層面、人員數量與畫面的豐富度上,都超越了7年前的《復仇者聯盟》。這是因為,我們知道要讓所有的復仇者聯盟成員、包括那些被魁隆(Thanos)彈指消滅的英雄們,再度共聚一堂,與美國隊長並肩作戰,已經犧牲了許多。但是這些犧牲,與現實中集結過去20部電影──抱歉了《新變型俠醫》(The Incredible Hulk)──主要演員的困難度比較並不算甚麼,這場終極大戰的拍攝是一件幾近不可能的任務。

這個集齊6位初代復仇者的紐約大戰絕對是《復仇者聯盟》的經典場面之一。(劇照)

「復仇者聯盟集結!」:沒那麼簡單

真的是不可能的任務,比湯告魯斯(Tom Cruise)從2萬5千呎高空跳下來還困難。困難點在於,這些大明星們都另有片約在身,他們仍然在參與其它電影的拍攝工作──舉個例子,當時基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)與Tessa Thompson正在拍攝《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)。而湯賀蘭(Tom Holland)正在拍攝《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),湯賀蘭是真的「離鄉背井」了:這部電影在英美義捷等4個國家取景,9月那時湯賀蘭還被卡在布拉格呢。

小倆口在布拉格約會。(花絮)

更麻煩的是,這場終極之戰約在2018年的9到10月間拍攝,當時電影主要攝製工作已經結束,而必須透過大量的補拍來完成這場復仇者集結場面。在亞特蘭大着名的松木片場(Pinewood Studios)裏,不同的攝影團隊與不同的演員們,需要同時在各個攝影棚拍攝片段,之後在後製階段再透過視覺特效拼接起來。舉個簡單的例子,還記得在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)裏,在泰坦星灰飛煙滅的星爵(Star-Lord)、螳螂女(Mantis)、「毀滅者」達拉斯(Drax the Destroyer)、蜘蛛俠(Spider-man)與奇異博士(Doctor Strange)嗎?

命運悲慘的「泰坦組」。(劇照)

大明星隨傳隨到?別傻了

很明顯奇異博士從泰坦星開了傳送門回家──那他在《復仇者聯盟3:無限之戰》的太空船上為甚麼不直接回家?──而這5位英雄在這終極之戰裏有一個全員到齊的畫面。也許你覺得,就是打電話給基斯柏特(Chris Pratt)、Pom Klementieff、巴帝斯塔(Dave Bautista)、湯賀蘭與班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch),請他們下週一來片場補拍就好了吧?事情沒那麼簡單。

首先,奇異博士是用飄的──看來他非常懷念外太空的低重力──這代表他必須吊威也,代表他必須自己關在全綠幕的小房間拍攝這一段;達拉斯與螳螂女這對小夫妻──別說你沒這樣想過──正好在片場,他們兩個人可以一起拍完這個片段。

這配對我可以。(劇照)

英雄合體作戰:一個片段一個片段拼湊起來的

而基斯柏特正好沒空,導致視覺特效組必須透過動態捕捉方式,讓小綠人代替星爵登場,最終再嵌上基斯柏特的臉;而湯賀蘭從天而降的戲份,則得另找他有空的時候補拍。這個僅有16秒的鏡頭,就得分成4次拍攝。而這場終極之戰裏,還有更多像這樣的數個英雄合體作戰橋段,這都需要高度的規劃能力、想像力與管理能力,才能組合出我們現在看起來天衣無縫的片段。

班尼狄甘巴貝治印象最深的Marvel體驗就是一直吊威也。(花絮)

所以這樣說起來,終極之戰裏每個演員都是各拍各的、事後再透過特效拼起來的嘍?其實並非如此,隊長最讓人感動落淚的「復仇者聯盟……集結!」(Avengers…..Assemble!)那一段,劇組盡可能地讓所有的主演演員聚集在一起,營造出齊心協力的真實感。這又讓拍攝工作的困難度達到更高峰──光是如何運送這麼多明星到達片場,就是一件難以想像的工作。每個明星都有自己的梳化、助理與訓練師,要確認他們準時到達片場開始準備,安排正確的戲服與正確的妝容,這些準備工作不能有半點疏失,因為要敲定大家有空聚在一起拍戲,是比運送更困難的任務。

所以奇異博士還敢說:「每個人都到了嗎?」真是不知感恩啊。(劇照)

興奮過頭 美國隊長跟星爵外流偷拍

集結復仇者們真的是一件非常困難的任務,這讓當天到場的演員們紛紛激動過了頭。事後劇組人員為之詬病的「外洩」事件就在這天發生:基斯柏特在4月29日把片場偷拍影片貼上了Instagram,你可以看到隊長還揍了他一拳。但基斯伊雲斯(Chris Evans)之後也把自己偷拍的片段放上Twitter──他還激情地 zoom in了施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)。

基斯柏特將偷拍片段放上網造成影迷轟動。(IG)

不論這些偷拍影片是官方認可或是個人行為──看起來老鼠之家並沒有甚麼意見──他們偷拍的心情都可以理解,因為這可能是他們少數能親眼見證復仇者聯盟集結的一刻。這同時也讓隊長花了那麼長時間,才終於吐出的「復仇者聯盟集結」,那麼鏗鏘有力。

「看,是Bucky!」(IG)

這一天除了最經典的這幕集結戲之外,還拍了那幕也引起熱烈討論的「Marvel女力」(Women of Marvel)戲……(下集待續)

