【台北電影節】車保羅演老人入型入格　導演：親情真的不能外判

到底在香港年老了要怎樣才能活得有尊嚴？由車保羅（Paul）主演鮮浪潮短片《老人與狗》，講述一個患有絕症的獨居的老人和一隻老狗的故事，或許能給大家一個答案。 《老人與狗》入圍台北電影節角逐「最佳短片」，演員車保羅更入圍「最佳男主角」，成績相當不錯。導演及編劇陳瀚恩（Ryan）表示，早就覺得車保羅是他這部短片男主角的最佳人選，但拍攝時竟然有一個鏡頭覺得車保羅演繹得不好，結果最後才明白Paul的用心。 攝影：葉兆康 場地提供：希慎廣場UrbanSky

《老人與狗》導演及編劇陳瀚恩指出，這次短片能入圍台北電影節角逐「最佳短片」，演員車保羅更入圍「最佳男主角」，感覺很驚喜。（葉兆康攝）

早就睇中車保羅演出男主角「老陳」

「當時看到一本小說，講一個被家人和社會遺棄的老人家，我一直想像的老人家就是外形很高很瘦，就聯想到阿Paul這個人選，覺得這角色非他莫屬。」最後陳瀚恩就透過導演朋友，聯絡了與Paul拍攝《詭探》的邵仲衡，邀請到Paul一起合作。

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「不喜歡車保羅其中一幕表現」

「起初其實都有點擔心，因為阿Paul四十多年來多數拍喜劇，私下也是一個風趣的人，但《老人與狗》卻是一部比較沉重的作品。」不過陳瀚恩導演亦指出，看過不少喜劇演員的訪問，他們外表看來很歡樂，但內裡的心其實是很脆弱，所以要盡量發掘到這一面。「我最記得有場戲是孫仔坐在老陳（車保羅飾演）後面，他自己在思考，那場戲我在現場看的時候是不喜歡的阿Paul的表現。但去到最後剪接的時候，我才發現那個我不太喜歡的表情，原來是這樣重要。」當下，我才覺得阿Paul真的是一個很專業的演員，他完全是滲入了那個角色，將自己平時一些比較誇張的表情，融入到那個角色，這點是讓Ryan特別敬佩。

導演及編劇陳瀚恩以及車保羅出席《老人與狗》放映會及分享會，戲中的老狗拍攝過後因年老患病離世，主人也有帶同另外兩隻狗狗現身，場面令人感動。（葉兆康攝）

生死學教授面對死亡 原來仍然會很恐懼

而提到這次《老人與狗》中除了提到，獨居長者、隔代的親情，也有涉及絕症和安樂死的議題，Ryan就話拍攝這類故事前，其中一個最令他深刻的是在做資料搜集時，一個教授的故事。「我準備時有看到一個台灣教授的經歷，他是一個專門研究生死學和死亡教育的學者，他一生都對生與死很有認識和了解，但最終他得了癌症時，都表示很驚。」原來教授一生都對死亡很有知識，可能教授已經安排了很多實際的後事、寫定遺囑等，但面對疾病和死亡，還是會感到恐懼。

導演指出拍攝時，有一場戲特別深刻，當時他覺得車保羅的演表情太浮誇，剪接時才明白他的用心。（葉兆康攝）

「親情其實真的不能外判」

生老病死是必經階段，但即使議題有多老生常談，到實際來臨的時候，也不是人人能面對，尤其是發生在自己家人身上。而提到在香港怎樣老得有尊嚴，Ryan就指出「親情其實真的不能外判，但我知道都要向現實方面去想，不是人人都可以有時間或有足夠知識去照顧，有些情況的確需要專業人士去照料。」尤其是在香港生活空間少，不是長期陪着對方，負起全部責任去照顧，就是最好，這樣很可能令照顧者和被照顧者都承受很大壓力。

陳瀚恩表示未來會繼續拍更多關於生死議題的作品。（葉兆康攝）

「預設醫療指示」與緊急救援的矛盾

Ryan亦指出香港在老人政策、死亡教育和善終方面，都需要更多討論，例如在「預設醫療指示」這文件方面，大家應該都知道這是一份根據個人意願而訂立的指示文件，如果有人簽了這文件，一旦患上嚴重或末期致死的疾病時，醫護人員便會根據其意願，不進行「心肺復甦」或者不用人工輔助器（呼吸機）等入侵性的搶救。「但很多人可能不知道在香港，即使長期病患者已簽定預設醫療指示，但由於《消防條例》所限，在召喚緊急救護車時，救護員亦可以施行緊急救援，而病人或許就會被創傷性救護程序所傷。」所以Ryan指出，這個情況也存在矛盾，政府和大眾都應該作更多討論，認識關於生命自決的議題。