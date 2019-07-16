【Marvel】彭于晏眾望所歸都冇得留低？《上氣》兩大選角條件曝光

首部Marvel華人英雄電影《上氣》即將開拍，不少網友對於男主角將由誰出演好奇不已，除了有人敲碗點名男神吳彥祖，彭于晏的呼聲也相當的高。不過最近官方透漏出的兩大選角條件恐怕要讓這些人失望了，因為上述人選並不符合條件門檻，全部都慘遭刷掉。

根據《Variety》記者Justin Kroll在Twitter上透露的消息，Marvel Studios為了忠實原著，《上氣》男主角除了必須具備華人血統之外，年齡也需介於20歲至29歲之間，排除其他非華人的亞裔演員演出。隨後也補充說明表示，目前尚未有任何演員出線，僅是確認選角的方向，不過最快會在聖地牙哥動漫展（SDCC）公布演員名單。

有指《上氣》男主角年齡必需介於20歲至29歲之間。（Twitter@krolljvar）

不過根據此線索來看，年齡介於20歲至29歲的條件，不管是37歲的彭于晏，或是44歲的吳彥祖都已確定提前出局。目前許多大陸網友開始把目標轉向有武術底子，現年26歲的黃子韜，外媒則點名在《沙贊！神力集結》中飾演長大版「Eugene」的Ross Butler，但也有部分網友指出，按照Marvel過去選角的經驗來看，最後很可能大爆冷門，挑選不具名氣的演員。

Ross Butler於《沙贊！神力集結》中飾演長大版「Eugene」。（IG@rossbutler）

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《上氣》英雄原型角色為知名武打巨星李小龍，早在1973年就首次在漫畫中亮相。主角從小就被父親訓練成活生生的人體武器，後來知道父親是壞人之後，決定起身反抗。精通各式各樣的傳統拳法、雙節棍、劍術等技藝精隨，和黑寡婦一樣為少數沒有超能力，卻擁有能夠與超能力者抗衡能力的超級英雄。

Marvel工作室確定將於台灣時間21日早上8點15分於聖地牙哥動漫展（SDCC）召開記者會。

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