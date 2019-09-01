「11號」Millie Bobby Brown片酬狂升做埋老闆　15歲已經名成利就

現年15歲的童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），因為主演Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things），飾演「11號」的這角色而在全球爆紅。 早前又在電影《哥斯拉II: 王者巨獸》擔正，不只演藝事業發展順利，最近年紀輕輕更升級成為老闆，真係好叻女！

在Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things），飾演超能力少女「Eleven」的Millie Bobby Brown火速上位。（劇照）

上個月初，Netflix劇集《怪奇物語》開播第三季，令一眾劇迷又再次陷入瘋討論的熱潮。當中人氣最紅之一的童星，就非「11號」Millie Bobby Brown莫屬。

自從在《怪奇物語》第一季參演後，她又在《哥斯拉II: 王者巨獸》拍住維娜法米嘉Vera Farmiga飾演兩母女，演出「Emma博士」的女兒「Madison」，在戲中也有不少關鍵戲份。

米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)，首次參與電影演出。(《哥斯拉II: 王者巨獸》劇照)

榮升美妝品牌老闆

Millie曾經憑《怪奇物語》成為艾美獎史上年紀最小的入圍者，據知現時身價已經達到每集35萬美元（約270萬港元）的片酬。除了演戲，她更曾經在節目上又唱歌又Rap，絕對是多才多藝。

近日，Millie更榮升老闆，推出彩妝品牌「Florence by Mills」，Millie表示產品是以與她年紀相若的青年男女為主。

Millie15歲就要晉升成為老闆，真係幾叻女。（Twitter相片）

Millie透露她想創立這個品牌的初衷，是因為她覺得市面上的美妝產品，都沒有一些針對她這個年紀左右的產品，她指出自己10歲開始就因為演出拍戲的關係，經常需要上妝，但很多化妝品都會影響她的皮膚狀態，甚至因此長暗瘡，出現肌膚問題。於是，她經過兩年的努力，終於推出「Florence by Mills」這個品牌，希望能製作出適合年輕人的美妝用品。

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新一代風頭躉

15歲就要晉升成為老闆，不少網民都大讚Millie叻女，尤其欣賞Millie我行我素、想做就做的個性。事關Millie曾與16歲的歌手Jacob Sartorius交往，當時都愛得很高調，在IG上分享與男友親密的照片，但戀情在2018年分手告終。

近年，又傳Millie與碧咸的16歲二仔Romeo Beckham秘密交往，花邊新聞不斷，演藝工作上以及生意上有多搞作，相信Millie將會成為新一代風頭人物。