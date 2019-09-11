【二鳳】越南版《救參96小時》殺入荷里活　女主角吳青芸好打又靚

今年2月上映的越南電影《二鳳》（英文片名：Furie），不單創下越南史上最高票房紀錄，大收近1159億越南盾（約4000萬港元），更成為首部在美國上映的越南電影，成績斐然。 這部作品能夠如此成績，歸功於女主角吳青芸（Veronica Ngô Thanh Vân）的精彩演出，尤其一身好功夫令人拍案叫絕。現年40歲的她，現實中是位擁有好身材的氣質美女，跟電影中的女漢子形象大相逕庭。

吳青芸在《二鳳》中打到飛起。（電影劇照）

《二鳳》講述單親媽媽「海芙蓉」（吳青芸 飾）年輕時因戀上黑幫成員而被父母趕走，往後她誕下女兒並獨力撫，有日愛女遭綁架，海芙蓉不惜犯險與窮兇極惡的綁匪戰鬥，經過一輪追逐戰，海芙蓉發現綁匪集團專捉小孩作非法器官買賣，她與一名探員聯手，成功瓦解了這個犯罪集團，除了成功跟女兒團聚，跟獲得家人的原諒。

吳青芸霸氣救女似足《救參96小時》里安納遜。（電影劇照）

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《二鳳》的劇情可謂似足里安納遜（Liam Neeson）的《救參96小時》（Taken）系列，女主角吳青芸跟里安納遜一樣身手了得，穿州過省去拯救被綁架的女兒，上演徒手爬火車、騎電單車飛過竹林等驚險場面，連恐嚇敵人的語氣都似到十足十，巾幗不讓鬚眉。

私底上好有氣質又好好身材。（吳青芸Facebook圖片）

電影中的吳青芸霸氣十足，不計形象打到頭破血流，但現實中的她其實是位氣質美女，更精通唱歌、跳舞及演戲。現年40歲的吳青芸，年幼時曾隨家人移民到挪威，後來為了發展演藝事業而回流越南。1999年，她參加由雜誌舉辦的選美比賽，奪得季軍而成為模特兒，未幾更獲得演出劇集的機會，正式加入娛樂圈。

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入行20年，吳青芸在歌、影、視三界都吃得香，年前更獲邀演出《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi），飾演駕駛轟炸機的女機師Paige Tico。《二鳳》的成功，吸引了荷里活片商的青睞，成為越南史上第一部登陸美國的本土電影。吳青芸的名字在美國越來越響，最近接拍了兩部荷里活電影，與「黑豹」Chadwick Boseman及奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）等巨星合作。