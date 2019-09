【復仇者聯盟】《鐵甲奇俠》被刪彩蛋曝光　埋藏一個極重要信息

Marvel電影宇宙(Marvel Cinematic Universe, 簡稱MCU),由2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)開始,11年間23部電影,當中埋下大量環環相扣的彩蛋及伏線,成就了這個偉大的超級世界。 今日(14日),Marvel Studios總裁Kevin Feige公開一條從未曝光的片尾彩蛋,內容對MCU的發展有核爆級影響!

《鐵甲奇俠》的片尾彩蛋相當經典。(影片截圖)

這條彩蛋來自第一集《鐵甲奇俠》,相信大家仲記得片中神盾局局長Nick Fury現身,首次向Tony Stark提及「復仇者」(Avengers)計劃,當時的對白如下:

Nick Fury:

「You think you're the only superhero in the world?」

(你以為你是世上唯一的超級英雄?)

「Mr. Stark, you've become part of a bigger universe.」

(Stark先生,你已經成為一個更大的宇宙的一份子。)

「You just don't know it yet.」

(只是你還不知道而已。)

MCU由《鐵甲奇俠》開始,第3階段亦以鐵甲奇俠之死作結。(劇照)

Tony Stark:

「Who the hell are you?」

(你到底是誰?)

Nick Fury:

「Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D.」

(Nick Fury,神盾局局長)

「I'm here to talk to you, about the Avenger Initiative.」

(我專程來跟你談談復仇者計劃)

被刪彩蛋原來有咁勁內容。(影片截圖)

而Kevin Feige公開的刪剪版本彩蛋,埋藏更勁爆的消息!Nick Fury跟Tony Stark的前半部分對話跟上映版完全不同,前者提到「Gamma Accident」(伽瑪事故)、「Radioactive Bug Bites」(輻射蟲咬傷)及「Assorted Mutants」(多種異變人),其實就是代表因伽瑪射線而變成變形俠醫的Bruce Banner、被輻射蜘蛛咬傷而變成蜘蛛俠的Peter Parker,以及《變種特攻》(X-Men)系列中的異變人。

Tom Holland版《蜘蛛俠》拍了兩集便要離開MCU。(影片截圖)

原來早於第一部MCU電影面世時,Kevin Feige已有一番鴻圖大志,想將不屬於Marvel Studios的蜘蛛俠及《變種特攻》系列收歸旗下,十年人事幾番新,迪士尼成功收購20世紀霍士後,《變種特攻》在MCU出現只是時間問題,但曾經強勢回歸的蜘蛛俠,現已匆匆離去,這個時候讓片段曝光,不禁令人唏噓。

