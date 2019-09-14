【復仇者聯盟】《鐵甲奇俠》被刪彩蛋曝光　埋藏一個極重要信息

Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe, 簡稱MCU），由2008年《鐵甲奇俠》（Iron Man）開始，11年間23部電影，當中埋下大量環環相扣的彩蛋及伏線，成就了這個偉大的超級世界。 今日（14日），Marvel Studios總裁Kevin Feige公開一條從未曝光的片尾彩蛋，內容對MCU的發展有核爆級影響！

《鐵甲奇俠》的片尾彩蛋相當經典。（影片截圖）

這條彩蛋來自第一集《鐵甲奇俠》，相信大家仲記得片中神盾局局長Nick Fury現身，首次向Tony Stark提及「復仇者」（Avengers）計劃，當時的對白如下：

Nick Fury：

「You think you're the only superhero in the world?」

（你以為你是世上唯一的超級英雄？）

「Mr. Stark, you've become part of a bigger universe.」

（Stark先生，你已經成為一個更大的宇宙的一份子。）

「You just don't know it yet.」

（只是你還不知道而已。）

MCU由《鐵甲奇俠》開始，第3階段亦以鐵甲奇俠之死作結。（劇照）

Tony Stark：

「Who the hell are you?」

（你到底是誰？）

Nick Fury：

「Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D.」

（Nick Fury，神盾局局長）

「I'm here to talk to you, about the Avenger Initiative.」

（我專程來跟你談談復仇者計劃）

被刪彩蛋原來有咁勁內容。（影片截圖）

而Kevin Feige公開的刪剪版本彩蛋，埋藏更勁爆的消息！Nick Fury跟Tony Stark的前半部分對話跟上映版完全不同，前者提到「Gamma Accident」（伽瑪事故）、「Radioactive Bug Bites」（輻射蟲咬傷）及「Assorted Mutants」（多種異變人），其實就是代表因伽瑪射線而變成變形俠醫的Bruce Banner、被輻射蜘蛛咬傷而變成蜘蛛俠的Peter Parker，以及《變種特攻》（X-Men）系列中的異變人。

Tom Holland版《蜘蛛俠》拍了兩集便要離開MCU。（影片截圖）

原來早於第一部MCU電影面世時，Kevin Feige已有一番鴻圖大志，想將不屬於Marvel Studios的蜘蛛俠及《變種特攻》系列收歸旗下，十年人事幾番新，迪士尼成功收購20世紀霍士後，《變種特攻》在MCU出現只是時間問題，但曾經強勢回歸的蜘蛛俠，現已匆匆離去，這個時候讓片段曝光，不禁令人唏噓。

重溫過去MCU精彩片尾彩蛋