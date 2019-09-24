何超儀毋忘冰島拍紀錄片初心　票房全捐人道組織

何超儀親力親為籌製兩年的紀錄片作品《尋找極致的喜悅：火與冰》（FINDING BLISS:Fire and Ice）日前舉行首禮，致詞時提到初衷，認為冰島是全球最快樂國家之一，她帶領一群藝術家前往冰島實地拍攝，與當地音樂人交流，希望透過影像和概念，可以讓高度都市化的現代人開始注重拋卻壓力的可能性！

何超儀遠赴冰島拍攝紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》。（Facebook@Finding Bliss: Fire and Ice 尋找極致的喜悅：火與冰）

映後座談中，何超儀聊起拍這部紀錄片的初心，是因為6年多前演藝之路遭遇瓶頸，而感受不到真正的快樂，因緣際會下向法國戲劇大師Philippe Ｇaulier 學習「反方法演技」，卻意外地被大師的教學所震撼，不但在表演上明顯提升層次，更在自覺中深受大師啟發，連生活態度都被影響，整個人脫胎換骨，漸漸意識到快樂並無法倚賴外力，只能內求；「一個人如果可以接納自己很蠢、很傻的地方，才能夠真正肯定自己很棒的天賦與才華！」何超儀引用詹瑞文的一番話，並語帶興奮的跟大家分享那一趟冰島之旅回來後，到了台灣展開「飄移舞台」的巡迴表演，就看到了團員們的改變，「他們比起之前只是悶著頭耍帥，更願意衝向台前想要把音樂表演給大家感受，我們除了享受表演，更希望讓觀眾能夠享受我們的表演！」

紀錄片中即可看到師承Philippe Gaulier的詹瑞文帶領大家，在冰島每天進行尋找快樂的潛能開發課程，也可以見到眾音樂人的改變與成長。何超儀自爆把這班常年一起玩音樂的夥伴們當成家人一樣，希望能把自己得到的啟發也傳遞給他們：

但如果直接告訴大夥去冰島要上課，肯定會被拒絕，因此就說是要去跟冰島人交流音樂拍攝紀錄片，到了當地大家才發現『已無退路』，但也因為身在冰島不像在香港的緊張節奏，更能放下包袱參與其中！

紀錄片中也可見到何超儀為了擔任助教角色，帶頭示範放鬆的境界，也常裝傻故意輸掉遊戲被處罰，其實就是因為當初受到這套教學啟蒙深刻領悟快樂自覺的重要，希望透過自己的領頭讓更多人得到幫助，透過這些遊戲與概念，重新找到人與人之間的聯繫，來自不同國家的人也能超過語言的隔閡，打開心房接納與包容自己，尋得真正的喜悅與快樂！

何超儀笑言在冰島被「禁室培課」。（《尋找極致的喜悅：火與冰》預告截圖）

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何超儀紀錄片未推出，就榮獲香港「MOIVE MOVIE盛夏藝術季」閉幕片，並進行全球首映，也正式宣佈，此片將捐出海外授權金給非營利性人道組織FilmAid International，希望能拋磚引玉幫助到更多人！何超儀也期許自己能效法這個人道組織的精神，運用電影、娛樂，甚至是音樂等藝術媒介來協助缺乏資源的弱勢族群和年輕人得到除了物質以外，更多能啟發生命與夢想的力量；今後將投入更多心力，創作這類市面少見的心靈療癒概念主題類型影像作品。何超儀也將於首映後起跑世界各地影展進行交流，同時也計劃於明年同步在台灣上映。

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