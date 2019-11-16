【復仇者聯盟】黑豹反擊馬田史高西斯：新片戲院冇上畫先要炒新聞

今年41歲的美國男演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在去年以Marvel超級英雄角色電影《黑豹》（Black Panther）在全球知名度暴漲，《黑豹》不僅以 13.44億美元驚人票房成績成為2018年最強黑馬電影之作，同時更打破影史紀錄成為首部入圍奧斯卡最佳影片的Marvel超英電影！不過就在上個月美國名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）就於專訪中提到：「Marvel那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」這也讓查特域克保斯曼現在於專訪中忍不住暗諷反擊了。

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查特域克保斯曼憑「黑豹」一角爆紅。（《黑豹》劇照）

查特域克保斯曼為了宣傳他的犯罪動作新片《曼克頓封暴》（21 Bridges）而接受了BBC 5 Live最新訪問，他在專訪中也首度談及了馬田史高西斯、《教父》法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）跟進批評「Marvel電影令人厭惡，拍得根本千篇一律」的相關爭議。這位當紅演員直言：「神秘的是我懷疑馬田史高西斯是否有看過《黑豹》，如果他看過《黑豹》就不會這樣說了。這部電影帶給了黑人族群前所未有的感受，因為在電影史上我們從來沒有出現過這樣的超級英雄。」

《曼克頓封暴》由查特域克保斯主演。（《曼克頓封暴》劇照）

查特域克保斯曼也進一步大膽質疑：「同時我們也要思考馬田史高西斯為何選在這個時機點說出這番言論，他可能是為了競爭獎項而這麼做，他選擇這個時機點，也有可能是他的Netflix電影上架了，所以這樣大眾才會把注意力放在他的新作品上，而他的新片還不會上電影院。」

馬田史高西斯的新戲《愛爾蘭人》即將在Netflix上架。（《愛爾蘭人》劇照）

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「黑豹」查特域克保斯曼這一番談話可以說是相當暗諷，不過他也有補充表示自己對馬田史高西斯藝術相當敬重：「他是一個天才的電影人！很多後期的電影都受到了他的經典之作所影響。不過我也會疑惑馬田史高西斯為何不會抨擊更早出現的《星球大戰》電影系列現象？」

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