意大利真人版《木偶奇遇記》　小木偶造型予觀眾「驚喜」

迪士尼於1940年推出第二部長篇動畫《木偶奇遇記》（Pinocchio），小木偶至今仍然是不少影迷熱愛的角色，而迪士尼早前亦宣布將開始真人版電影。 不過，意大利的真人版《木偶奇遇記》今年就率先面世，日前公開的預告片中，網民激讚真人化的小木偶，比迪士尼出品優勝20倍！

意大利真人版的小木偶相當有質感。（電影劇照）

意大利版的《木偶奇遇記》將於聖誕檔期在本土上映，由奧斯卡影帝羅拔圖貝尼尼（Roberto Benigni）飾演木匠Geppetto，而小木偶就由童星Federico Ielapi扮演。日前片商公開正式預告片，當中最令影迷驚訝的，是劇組將真人版小木偶造出木質的真實感，並非用CG將它「膠化」，比其他迪士尼的真人化電影更出色。

童星Federico Ielapi扮演小木偶。（網上圖片）

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不過這個版本並非意大利首部真人版《木偶奇遇記》電影，早於2002年便曾出現過同一部作品，而羅拔圖貝尼尼更負責飾演小木偶，相信他對這個故事情有獨鍾。

羅拔圖貝尼尼扮嘅小木偶幾恐怖。（電影截圖）

而迪士尼於今年10月落實開拍《木偶奇遇記》真人版電影，並由《回到未來》（Back to the Future）系列及《阿甘正傳》（Forrest Gump）導演Robert Zemeckis執導、湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠Geppetto。但有指由於真人版《小飛象》（Dumbo）票房失利，迪士尼或將這部作品留在串流平台Disney+上播放。