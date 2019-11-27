82年生的金智英影評：韓話題改編作掀仇女潮？入場前必知的4件事

金智英是個30多歲的平凡韓國女性，她常因現實生活中全職家庭主婦和母親的身分而感到苦惱。雖然與所愛的男人結婚，辛苦養育女兒的生活迫使她放棄許多事，但智英仍相信自己很滿足於現狀。然而，智英的丈夫大賢發現她的狀況比想像中還要嚴重。擔心的大賢決定求助心理諮商師，他告訴醫生：「我妻子變成其他人了。」智英說話時，有時就像自己的母親、她最好的朋友、甚至還有她已離開人世的奶奶...

我們都活在一個不公平的世界中，有的人出生於有錢人家、有的人出生於貧窮人家、有的人有愛自己的家人、有的人出生就失去了雙親——這就是現實世界，我們得選擇接受。但什麼時候連性別也成為了如此不公平的一件事？《82年生的金智英》（82년생김지영）的將韓國女性無論是在整個社會體制下的眼光，還是職場上的不公平，被定義的女性行為都被深刻的刻劃出來。

如果妳是女性，妳會為了她留下幾滴眼淚，因為這種無法言喻的歧視很可能是曾經的妳；如果你是男性，你會領略到曾經你以為的理所當然，都是加諸在另一半身上的無情枷鎖。對筆者而言，《82年生的金智英》是一部能夠讓所有人都省思的劇情片，到底哪裡好看？一起來瞧瞧！

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《82年生的金智英》與性別歧視的關聯？

其實重男輕女這個觀念不只在韓國，而是全世界所默許的——什麼事情是女人可以做、什麼事情才是女人應該做，這種刻板印象從過往傳到現在，筆者相信直到2019年的現在，或多或少還是存在着這樣的陋習。《82年生的金智英》裡的女主角智英（鄭有美 飾，又譯鄭裕美）是一位大學國文系畢業，對於職場未來有想法的女性，卻因為結婚懷孕，被迫成為家庭主婦，帶小孩做家務，年節還得到老公大賢（孔劉 飾）家裡幫忙做家務。很明顯的，當她的身份變成了母親，一切的生活都改變了，但我們有沒有想過背後的原因？

為什麼總是女人得在家中打理家庭，男人在外頭闖蕩事業，智英真正想要過的生活是什麼？難道這個問題不是反射了所有女性在遇到結婚生子之後的難處嗎？《82年生的金智英》在某種程度上像是帶着我們回到過去的時光機，但同時也是一把敲響性別平等的大錘。醒醒吧！已經要2020了，所有的金智英們都該醒醒，活出屬於自己的人生！

為什麼總是女人得在家中打理家庭，男人在外頭闖蕩事業，智英真正想要過的生活是什麼？難道這個問題不是反射了所有女性在遇到結婚生子之後的難處嗎？（《82年生的金智英》劇照）

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《82年生的金智英》好看在哪裡？

其一，南韓電影最厲害的就是在人物的刻劃上面相當有水準。特別是越簡單的劇情，你越能看到這個水準在哪裡。老實說《82年生的金智英》的劇情相當簡單，一位被生活壓得喘不過氣的女主角突然得到了精神分裂，會突然變成其他人用他們的口吻說話，但為什麼？這個「為什麼」成為了電影探討的主題。

這個「為什麼」像是一個壓抑的氣球，總是默默地將所有事情攬下來不抱怨，直到無法宣洩的情緒上，智英就會以一個適合的角色說出她想說的話。像是最一開始她在大賢家幫忙到最後，突然化成自己的媽媽與親家奶奶講道理，這一幕嚇到了所有人。再來是她跟自己媽媽的對話，她這次則化身為奶奶，告訴自己的媽媽這輩子都在為別人而活了，不用擔心智英，好好的為自己活着吧！從這兩段來看可以說是巧妙的將智英的家庭因素與她的精神分裂完美的結合在一起。

一位被生活壓得喘不過氣的女主角突然得到了精神分裂，會突然變成其他人用著他們的口吻講話（《82年生的金智英》劇照）

其二是「理所當然」。許多的「理所當然」出現在劇情的設計當中相當高明，連筆者自己都忽視了的一些若有若無的偏心，像是當智英的媽媽發現她生病了之後，智英的爸爸帶回來的補品卻只買了兒子的。（其實智英的爸爸還做了很多重男輕女的事情）這點可以說是偏心，但綜觀整體的劇情走向，其實這就是重男輕女的表現，劇中出現相當多的這種「理所當然」的情況，但我們卻沒有即時察覺到，這就表示大家對於這種不公平體制下的觀念，還沒有足夠的能力去分辨，也是《82年生的金智英》相當厲害的地方。

許多的「理所當然」出現在劇情的設計當中相當高明，連筆者自己都忽視了的一些若有若無的偏心，像是當智英的媽媽發現她生病了之後，智英的爸爸帶回來的補品卻只買了兒子的份（《82年生的金智英》劇照）

其三是老公大賢，在我原本設想的劇情當中，大賢應該會是一個大男人主義的角色存在，才能突顯智英的辛苦。卻沒想到大賢是一個超溫暖的人，處處替智英着想，這點是令人非常意想不到的地方。假如劇情將大賢設計成一個超大男人的人，因為看到智英的痛苦而改變自己，是個相當理所當然的設定。但為什麼沒有這樣做？筆者看完電影後反而認為這個設計是相當正確的，因為這讓《82年生的金智英》更貼近了彼此的生活。

我們得設想彼此都是會體諒他人的人，看到老婆的辛苦自然會想要多幫忙一些，但我們該從哪裡幫起？大賢的存在正是這種矛盾的最高級，他的無能為力反而成為了這議題上，男性們都有可能遇到的問題。電影選擇不以過於戲劇的方式呈現，以平易近人的日常相處帶出議題，相當高明。

為什麼韓國人要給《82年生的金智英》負評？

《82年生的金智英》在韓國上映前已經收到了將近七千個負評，為什麼？筆者認為這題材站在男女方的對立面上都有一定的影響。男性會認為這電影就是在煽動女性仇視男性，跟真正的事實不符，但什麼是真正的事實，你有標準答案嗎？正如前面所說的，一切過於的理所當然，看不出真正的問題點，而如同關在鳥籠裡的鳥，認為鳥會飛這件事情很奇怪一樣——女性要求擁有自己的生活、女性要求要回到公司上班、女性要求要與男性一樣的權利與權力，很奇怪嗎？

筆者認為《82年生的金智英》並沒有用非常強大的力道在替女權發聲，否則劇情就將老公大賢化成令人討厭的樣子就好，但本片並沒有這麼做。那反對這部電影的人，到底是將自己影射到電影人物當中的哪一個？是拿着咖啡，嘴巴說着媽蟲的年輕人、還是大賢那個想法古板的媽媽呢？

《82年生的金智英》據2016年知名編劇趙南柱同名小說改編（《82年生的金智英》中文版封面）

《82年生的金智英》的演員表現如何？

飾演大賢的孔劉相當適合這個角色，無能為力的感覺可以從他的神情與演技當中感受到，但他給人的那種溫暖感又中和了這個失落，筆者非常喜歡孔劉詮釋的味道！而飾演智英的鄭有美更是一絕，因為智英這個角色需要的很多心境轉折戲碼，但卻不是透過向外擴張的方式。沒有大哭大鬧的情緒宣洩，而是內斂的情感變化，這點鄭有美真的詮釋相當完美。筆者個人很喜歡男女主角在他們的詮釋下更加完美了《82年生的金智英》。

總結《82年生的金智英》，簡單來說是一個不討喜的題材，但是說出來的故事卻是如此貼近每一位「曾經當過金智英」的女性。同時也觸及到懂得體諒對方的男性，當然很多大男人主義的男性可以選擇不喜歡，但你不能說這些事情從未發生過，因為許多人的一生在電影結束後仍然繼續扮演着「智英」，徘徊在幾百呎的空間裡，卻從未思考自己是誰、該做什麼、想做什麼的金智英。

片名：82年生的金智英 Kim Ji-Young Born, 1982 導演：金度英 演員：鄭裕美、孔劉 類型：劇情 年份：2019 片長：118分鐘 推薦：9分

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