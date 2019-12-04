曼克頓封暴影評︰封島查殺警真相　到底是誰扭曲正義行黑暗之實？

《曼克頓封暴》（ 21 Bridges）甫公佈上映消息就令人感到興奮，因為電影當中的熟面孔正是《復仇者聯盟》（The Avengers）系列中飾演「黑豹」（Black Panther）一角的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）。 或許是黑豹的勇敢、霸氣、睿智、果決的王者形象深植人心，這次查特域克保斯曼在片中飾演嫉惡如仇、果敢勇猛的紐約警探也相當令人心服，尤其是這部電影的監製還有《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的導演羅素兄弟（Anthony Russo & Joe Russo）名列其中，更讓本片增添不少話題。

故事主要講述警探安德烈戴維斯（Andre Davis）（查特域克保斯曼飾），奉命接手調查一宗於凌晨時分發生的殺警案。安德烈的父親曾經也是一名警察，但在他小時候被歹徒所殺，更讓安德烈下定決心絕不姑息殺警狂徒，因此祭出「封城」追殺，全面封鎖曼克頓島對外的21座橋樑，水路、隧道、地鐵、火車等對外交通，務必在幾個小時內抓到犯人。驚心動魄的緝兇行動雷厲風行的展開，但越是追查卻覺得一切似乎於常理中又透露着不尋常，好像有什麼不可告人的事情正在發生…

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以劇情上的描述可以看出這部電影節奏明快，故事劇本中宣告在短短幾個小時內就必須破案，因此線索一個個浮現，完全沒有浪費時間，幾個出場人物配合的恰如其分，角色定位清晰，完美運用每一個基本設定。對白設計精妙也頗有深度，常常短短的話語就可以帶出背後深刻的意涵，除了追捕過程驚險刺激，案件轉折也刻劃得恰到好處，頗有引人入局之感，全片整個過程幾乎毫無冷場，精彩可期，是一部相當值得觀賞的電影。

幾個出場人物配合的恰如其分，角色定位清晰，完美運用每一個基本設定。（《曼克頓封暴》劇照）

《曼克頓封暴》是一個精彩的故事，刺激的追兇過程輕易抓住觀眾的目光，當中也配合不少華麗的動作場面，看盡紐約著名地點曼克頓島的各種夜色風光，隱藏在不為人知的角落正有什麼重大的事情在發生。激烈的警匪駁火也並非只有子彈橫飛的混亂，反而為歹徒設定了退役軍人的身份，些許戰術的運用讓每場槍戰戲碼中雙方交火更具震憾力，也為故事劇情埋入不容忽視的伏筆。演員方面除了查特域克保斯曼之外，還有J·K· Simmons飾演的85分局局長，及《變種特攻：狼人外傳 》（X-Men Origins: Wolverine）中飾演金牌手（Gambit）的Taylor Kitsch飾演其中一個殺警歹徒。

查特域克保斯曼在片中飾演一個正義警探安德烈，在電影開頭就被督察室以開槍的理由為原因接受調查。或許有不少警察終其一生都沒有開過任何一槍，而安德烈在這方面確實有相當經驗，相對地也成為被質疑的目標。安德烈對自己心中所秉持的正義深信不疑，更對自己每一次開槍的認定極為自信，就如同他說的，他從來沒有先主動開槍，言下之意似乎是說就算開槍擊斃犯人也是比較傾向自衛還擊，而非主動擊殺，因此等於可以排除誤殺、濫殺等因素。

當然，電影中直到最後都沒有打破安德烈的說法，更顯得安德烈本身能力的強悍還可以做到後發先制，相當厲害，不過電影中還是設計了一些小橋段來彌補這點，但還是給了安德烈這位警探過於完美的人物設定，畢竟沒有人是毫無缺陷的，再無懈可擊的人還是有思考上的盲點及人心的偏執慘雜其中，是否真的可以像本片結局那樣順遂及完美倒是有待商確。

（《曼克頓封暴》劇照）

《曼克頓封暴》用了一個看似普通的警匪緝兇案來包裝背後的意義，也是這部電影相當令人難以忽視的轉折點，更為每個角色帶來更多元且宏觀的立場，眼前的正義真的是正義？邪惡的背後卻也隱藏了無可奈何的辛酸。正義本該被堅持，不能容許有人以正義之名行黑暗之實，但現實的壓力往往逼使人向黑暗走去，這時候的正義還能叫正義嗎？又有多少人能堅持？

本片一開始就非常高明的將受害者安上正義警察的身份，由於殺警在任何社會都是罪大惡極的犯罪行為，因此這個設定就為緝兇找到一個絕佳的正當理由，兇手殘忍嗜殺的行徑，也成了一氣呵成且順理成章的鋪陳，正打算開始一場以暴制暴的追殺行動，卻從小地方中看出端倪，也為這場行動的「正義值」打上一個問號。

觀眾心態上的轉變在案件抽絲剝繭下一一浮現，正義警察與極惡歹徒的拉鋸也在悄悄反轉，這正是編劇細膩的地方。因為隨着劇情慢慢推進，觀眾也開始反思原本的正義到底是什麼？是單純為了殺了那些殘害同僚的歹徒，還是急於想殺了可能知道真相的人而產生的滅口行動？但不管是什麼，難道還會認為做了後者的行為是正義嗎？

隨著劇情慢慢前進，觀眾心態上的轉變在案件抽絲剝繭下一一浮現，正義警察與極惡歹徒的拉鋸也在悄悄反轉。（《曼克頓封暴》劇照）

其實《曼克頓封暴》這部電影並沒有太多的宣傳，但整部片傳達的理念與流轉的情緒卻表現出令人意外的驚喜，它並非單純的警匪動作片，在緝兇過程引入的反轉反而能令觀眾細細回味整個故事的脈絡，就如同強大的正義感，驅使主角走入彷彿由正義包裝的黑暗之中，也跟紐約曼克頓這個知名景點一樣——集合全世界的目光，擁有光鮮亮麗的外表，但內裡黑暗的角落，暴力叢生、毒品氾濫，是無可奈何下就可以對正義做出妥協，還是為了自身的生存而毫無疑問地對法治放手，都是這部電影中極欲建立的正義觀。

（《曼克頓封暴》劇照）

當然，在這樣的故事下，答案當然是否定的，正義需要堅持，犯罪也不能被妥協，但最後的結局看似完美卻似乎沒給觀眾一個最後答案，而是直接停在主角收拾了壞警察後，其他警察趕來收拾殘局的現場，最後證據是否足以肅清壞人，正義是不是真的有被伸張，其實不得而知。不得不說，這樣的完結不致於成為缺點，但卻成了一個缺憾，或許編導就是為了造就一個完美中不完美而如此設計，在堅持正義的背後，又有多少人付出了代價。

【本文獲「樂天生．電影日記」授權轉載。】​