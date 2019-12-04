【急先鋒】成龍賀歲片似足復仇者？　有位女演員拍得住黑寡婦

明年一月尾就農曆新年，內地各大片商都在磨拳擦掌，準備搶奪賀歲片這個黃金檔期市場。今年成龍又有新作，與合作多年的導演唐季禮聯手打造新片《急先鋒》，找來一班新血組成中國版「復仇者」，於大年初一與觀眾賀歲。

係咪幾似？（電影截圖＋電影海報）

《急先鋒》講述一名中國商人在英國遭僱傭兵組織「北極狼」綁架，由成龍領軍的國際保安團隊「急先鋒」，帶領一眾年輕成員前往當地營救，期間發現「北極狼」背後的恐怖組織還有更巨大的陰謀。

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內地小生楊洋係「急先鋒」大將。（電影劇照）

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近日公開的電影海報令人有似曾相識的感覺，翻查之下發現跟《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）開場時，一眾超級英雄集結的場面有異曲同工之妙。而劇情上，「急先鋒」的設定亦與「神盾局」（S.H.I.E.L.D.）相似，兩者都是擁有頂尖高手的保安團隊，成龍的角色就像Nick Fury。

母其彌雅個造型似足黑寡婦。（電影劇照）

雖然「急先鋒」沒有美國隊長與鐵甲奇俠等造型鮮明的角色，但卻有一位如黑寡婦般的人物，內地女星母其彌雅飾演「急先鋒」其中一位成員，一身全黑造型似足黑寡婦，而擁有模特兒身材的她，比黑寡婦更養眼。

母其彌雅身材比黑寡婦更修長。（網上圖片）

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