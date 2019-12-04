【南方車站的聚會】桂綸鎂棄明星光環嚐民工生活　被點相都唔准認

曾以《白日焰火》奪下柏林影展金熊獎最佳電影，內地導演刁亦男暌違五年推出新作《南方車站的聚會》，由金獎影后桂綸鎂、胡歌、柏林影帝廖凡、金馬最佳女配角萬茜等實力派卡士攜手主演。

《南方車站的聚會》榮登第72屆康城影展唯一入選主競賽單元的華語電影，連荷李活大導昆頓塔倫天奴也給予高度評價。影后桂綸鎂與男神胡歌一改以往形象的突破演出備受國際矚目！此外，桂綸鎂與胡歌更為戲苦練武漢方言，其中桂綸鎂在開拍前兩個月，便特地到武漢和劇組的語言老師一起學習，讓胡歌坦言：「當我進劇組的時候，小鎂的武漢話已經說得很流利了，讓我壓力好大。」

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《南方車站的聚會》選在被譽為「百湖之城」的武漢拍攝，幾乎所有演員都得為戲苦練武漢方言，影后桂綸鎂更特地提前先到武漢生活，她經常易容裝扮後到當地市集或夜店體驗小人物生活，她笑說：「有次酒店裡一個小姐一直說我是桂綸鎂，導演只好頻頻否認說只是長得像而已，就打死不承認。」

桂綸鎂下苦功練方言，甚至跟街坊鄰居變成朋友，有次劇組放飯時，幾個大伯拿了酒走來跟桂綸鎂分享，她委婉拒絕後，對方竟說：「哎呀，我們都是朋友了嘛！」讓全劇組都印象深刻，而胡歌更直言自己壓力很大，他還跟劇組訂下潛規則：「只要跟胡歌說話，就只能說武漢話！」一點一滴苦學語言。

此外，胡歌是首次擔任電影主演，他表示：「我在這整部電影的台詞量可能都沒有一集電視劇多，這是我認為很困難的地方。」因為藉著台詞的語氣和速度能展現各種情緒層次，但在演出電影時，這個表演的管道卻被關閉了，胡歌說：「但我認為如果台詞太多，也許就失去了電影的一種魅力，我必須學習用眼神、表情以及肢體語言等細節去表演，對我而言是很大的挑戰。」

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