葉問4影評︳詠春一代宗師奸謀打下體　背後暗藏一個心酸原因

時間拉回2008年，成功合作《殺破狼》、《導火線》開出佳績的葉偉信想要與老搭檔甄子丹更上一層樓，他向甄子丹說：「你需要一個角色，只要別人一提起，就會想起甄子丹。」11年過去了，葉問就是甄子丹。

《葉問4》獲得83%爛番茄新鮮度。（截圖）

一開始對於《葉問》故事被改編還有所驚訝，這樣一個生活簡單無趣的男子，教育出揚名全世界的武術高手李小龍，背後能有什麼故事？然則葉偉信與甄子丹將葉問的傳奇故事大為改編，第一集就接續了國仇家恨，對抗日軍，下場是逃亡香港；第二集成功擊退英國拳王，卻並未改變英國人的刻板統治；第三集打敗黑幫老大以及詠春高手，也喚不回身染重症的妻子張永成。

對的，我們以為看到的「葉問」是他成長為神的完美故事，其實不然，《葉問》演了這麼多年，他越活越像個人，像個普通人，深知自己在命運的面前無能為力，卻又執拗的在擂台上不肯退卻，才能將這股心智傳承給李小龍，讓他發揚光大。

甄子丹於戲中打得拳拳到肉，功夫片片迷肯定滿足。（《葉問4：完結篇》劇照）

《葉問4：完結篇》取於葉問的晚年，幸賴於《葉問3》刻意將格局拉小，才讓我們更熟稔於他身為「人」可貴的一面，精彩的人生都已活過，珍貴的人也已愛過，他只想好好在晚年時光陪伴自己的兒子葉正，卻又眼見他年幼喪母又個性魯莽，只想幫他在美國找個好學校，將來才能出人頭地。

如此簡單，沒有國仇家恨，外頭的世界怎麼拚搏管不了囉，武林再怎麼亂，與我何干。就是這樣的性格培養出《葉問4：完結篇》的動人面貌，武學宗師也有脆弱時，他在香港每晚十點打電話回家渴望與子說話，他拖著年邁的身軀忙進忙出，又要應付不懷好意的挑釁對象，他對待晚輩一向謙遜，面對衝突時選擇化解。

《葉問3》刻意將格局拉小。（《葉問3》劇照）

這樣衰老的體態也呈現在葉問的動作戲中，從《葉問》、《葉問2》的擅打虛拳，到了《葉問3》已開始會攻擊腋下、戳眼睛，這一回對抗敵人甚至還攻擊對方下體，但這些動作都十足展現了葉問已經無力輕鬆擊倒對方，只能使用偏招。以前看《阿甘正傳》，總是對於阿甘這個做為美國代表角色，對於「戰爭」一事竟然只知道跑，但後來才知道那是處世之道。《葉問4：完結篇》則是展現中國儒家思想的委婉，道學的無為，但遇上不公平之事也得振臂疾呼，不是為了贏得勝利，而是告訴對方，我沒有輸。

《葉問3》已開始會攻擊腋下、戳眼睛。（《葉問3》劇照）

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《葉問4：完結篇》很是動人，雖然這樣的動人多半建築在前三集的情感，我們一路看著葉問如何從意氣風發對抗外侮，到後來只為守護自己最愛的家人，即便電影仍精心為他安排對抗太極拳傳人萬宗華（吳樾 飾演）、空手道高手哥連（Chris Collins 飾演）以及自由搏擊士官長巴頓（Scott Adkins飾演），幾場打鬥下來也十足好看，雖然仍有著這系列「外國人一定是欺負中國人」的刻板陋習，電影的結尾也依舊是「再大的種族歧視或是階級鬥爭，打一架就沒事了」簡單思維，但不得不說，這樣的「葉問」還是一樣真誠。

遇到不公義的事情，我一定要站出來。

四集看下來，這話也像極了對於生命的抗衡，即便最後一刻僅能隱沒於市，也沒有關係，葉問傳承下來的，終究不是武林絕學，而是他的性格，在他兒子葉正的攝影機裡面長存著擊打木人樁的堅毅神情，拳腳擊發聲響在小小的斗室裡面迴盪，傳奇落幕，原來是以這樣溫柔的形式。

《葉問4：完結篇》很是動人。（《葉問4：完結篇》花絮）

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