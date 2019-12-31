Marvel總裁Kevin確認最強復仇者　「紅女巫」撃敗呢個英雄奪冠

過去十年，Marvel為大家帶來了很多擁有超能力的英雄，而影迷很多時都會問到底哪個角色是最強？ 最近，Marvel總裁Kevin Feige在紐約電影學院座談會上，就確認由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」是最強復仇者。

Marvel總裁Kevin Feige在紐約電影學院座談會上，確認由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」是最強復仇者。（影片截圖）

魁隆最懼怕的一瞬間

日前，Kevin Feige現身紐約電影學院座談會，現場有影迷問到關於Marvel電影的問題，Kevin強調最強大的「復仇者」就是「紅女巫」（伊莉莎伯奧遜 飾），他指出如果大家都看了「《復仇者聯盟4：終局之戰》，紅女巫（Wanda Maximoff）幾乎就要打敗魁隆，那是我看過魁隆最懼怕的一刻，紅女巫用盡全力的話差點就可撃敗魁隆，結果是魁隆運用了全隊軍隊以及大量槍砲，才可以把制伏紅女巫。」

點撃即睇魁隆最懼怕的那一刻：

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「紅女巫」打敗「Marvel隊長」榮登最強

據外媒報道，Kevin Feige又話「紅女巫」其實有更多重要的故事影迷是應該要知道的，「紅女巫」本名「Wanda Maximoff」，而在即將推出的劇集《WandaVision》中，就會有更多關於她的故事。

這個說法可能要先向「Marvel隊長」的粉絲說聲抱歉，事關Kevin有別於在2月宣傳《Marvel隊長》（Captain Marvel）所說，指「Marvel隊長」（Carol Danvers）是Marvel電影世界中最強角色的說法。

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」一直深受影迷喜愛。（影片截圖）

另外，Kevin Feige又表示《黑豹》以大量非裔演員為主，獲得空前的成功，全球票房大賣，所以《上氣》（Shang-Chi）98%演員也會是亞裔演員。