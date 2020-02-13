花椒之味影評│鄭秀文再戰金像影后　全靠一張催淚親情牌？

《 花椒之味 》為2019年出品，根據張小嫻小說《我的愛如此麻辣》改編，麥曦茵導演，鄭秀文、賴雅妍、李曉峰主演。父親驟逝，同父異母的三姐妹終於聚首，一同經營留下來的火鍋店。三姐妹因上一代的愛恨情仇，家人成為怎麼也解不開的結，卻在料理中找回父親的味道，體會麻麻痛痛的絕妙滋味。

愛在心裡口難開，學習說話的親情課題

這是一個愛與傷害，闊別多年，渴望解答與原諒的故事。片子以分居香港、台北與重慶的三姐妹，爬梳她們父親走過的愛情足跡，講的是埋怨、不解與破碎的家庭，妙的是同父異母的手足一見如故、分外熟悉，可以借酒澆愁，卻對自己最愛的人老是說反話。

《花椒之味》於第39屆香港電影金像獎入圍11個獎項。（Facebook@ 花椒之味 Fagara）

每個人可以從不同的角度切入，從角色看見自己的影子，對筆者來說，最有共鳴的就是如枝（賴雅妍 飾）和母親的戲。如枝身為撞球選手，渴望用勝利贏得母親的認同，說不在乎輸贏是不可能的，然而母親的尖銳非但無法安慰失敗的難過，反倒加深母女的隔閡。

一場母親跑去幫如枝整理租屋的戲，收拾衣物的同時講了句：「現實就是你已經輸啦！」顯現母女的愛恨交織、針鋒相對。這樣刀子嘴豆腐心的母親是我們常看到的典型，片子卻在不同角色上重複類似的性格與行徑，以溫柔卻堅定的手法、直白卻深得人心的表現，點出「學習說話」是親情最重要的課題。

賴雅妍演技大爆發，不負眾望入圍金像獎最佳女配角。（《花椒之味》劇照）

不得不說劉瑞琪把「我是為你好」的如枝母親演得讓人又愛又恨，不僅呈現母親的高傲、愛面子，為了女兒嫁給自己不愛的人，忍受愛的缺憾，也把母女像情人的拌嘴與在乎，演得優雅又帶刺，讓人不自覺想講出：「這就是我媽！」

回憶父親，熟悉的味道勾起思念之情

痛覺可以轉移注意，味覺能尋找與製造回憶，而愛的秘密就藏在鍋裡。三姐妹一同經營火鍋店，明白父親的辛苦與愛，用鍋物讓家人圍在桌前享受團聚的熱鬧，那些父親未能給女兒完成的願望，就由女兒們長大了自己來成就。當然，身為大姐的如樹（鄭秀文飾）也在忙進忙出中看見父親的身影，勾起回憶，甚至到最後淚水潰堤。片子把天人永隔的思念之情拍得恰到好處，總在關鍵時刻提醒我們愛要及時，不要徒留遺憾。

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鄭秀文飾演的如樹勾起對父親的回憶，到最後淚水潰堤。（《花椒之味》劇照）

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糾結只會錯過

生老病死是人生必經歷程，病了不一定看得出來，老了你鐵定知道。如樹的爸不願告訴她生病的事，那是一種不打擾女兒的溫柔，是不把愛轉為責任加諸在孩子身上的同理心。然而，這樣的愛是苦澀的，令人難受到糾結的，也呼應了如樹老是玩文字遊戲、鑽牛角尖的性格。

「我想和你在一起」跟「我可以和你在一起」，如樹可以為這兩者的差異，跟前男友吵翻天，糾結於「想」與「可以」的不同，看似可笑、無理取鬧，卻在簡單的對話中，帶出其內心深處怕的是愛跟責任的混淆，自己徒留不愛的人在身邊，無法好好相處，又怕某天被拋棄的矛盾，也因為這樣的表現而錯過了人生中美麗的風景、嚇跑想真心相待的人。

「夏如果」李曉峰表現亦不差。（《花椒之味》劇照）

《 花椒之味 》端上「親情」麻辣鍋，五味雜陳卻回味無窮

整體而言，故事在淺淺淡淡中訴說親情的遺憾與圓滿，色調溫馨，演員的表現倒是出乎意料地好，不管是鄭秀文飾演平凡、認命卻矛盾的如樹、賴雅妍演出外冷內熱的如枝，還是李曉峰演繹造型搞怪，其實心思比誰都細的如果，各有看點，性格看似大相逕庭，血液裡的固執還是看出是同一家人。

《花椒之味》用不落俗套的方式給觀眾端上名為「親情」的麻辣鍋，有愛有恨，有思念，有寂寞。老三如果說了：「死了就是搬家，住到活的人心裡。」而這個「住」絕非形式上的家，而是無所不在、穿越時空的存在，是有滋有味，讓人回味無窮的聚首。

「人離開這個世界，就好像搬家，住到活的人心裡面！」…點圖看更多《花椒之味》勵志金句▼▼▼

「人離開這個世界，就好像搬家，住到活的人心裡面！」（Facebook@花椒之味 Fagara）

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