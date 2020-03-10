《擇洗溝宅男》影評：84分鐘笑唔停！智能電話被橫刀奪愛的逆襲

今天，每個人的手上總會拿着一部智能電話，它的功能不再是局限於通訊的工具，還有的是充當相機、鬧鐘、行事曆、在社交平台發文打卡、在網上平台觀看影片與下載遊戲等等，成為生活缺「他」不可的重要角色，我們的生活亦漸漸依賴智能電話，成為了共通毛病。然而，有沒有想過，有朝一天智能電話也會操控我們的生活呢？ 是夜觀看《21成人鳥》（21 and Over）兩位導演Jon Lucas與Scott Moore再次合作編導的最新作品，把智能電話的人工智能助理系統，化成為我們的「好朋友」，這… 將會發生什麼荒謬有趣的事情呢？《擇洗溝宅男》（Jexi）當科技漸漸走進人類的生活之時，人們對手機的依賴，彼此之間的距離就變得更加遙遠，笑聲的背後探討與反思社會的現象。

《擇》片故事講述一直希望成為新聞記者的Phil，一直不擅於人際社交關係，沒有朋友的他，終日只會對著自己的智能電話度日，視它如「伴侶」。一天，他在街上遇到了女神Cate，但同一時間，他的「伴侶」卻意外地損壞，後來換了一部新的智能電話，而這部電話最大的功能，是內存一個人工智能的軟件「Jexi」，「她」能夠協助Phil每天的日常生活，甚至教他如何追求Cate。後來，Phil的生活漸漸變得多姿多采，卻忽略了Jexi，令Jexi感到妒忌，於是「她」便開始進一步的行動，要把Phil搶回來……

按圖即睇《擇洗溝宅男》的精彩劇照 :

+ 7 + 6 + 5

Jon Lucas與Scott Moore二人早於2005年便開始合作編寫劇本，首部合編劇本為由Martin Lawrence主演《Rebound》，之後他們幾乎都是以拍檔的形式合編劇本，當中包括《我們的大鑊假期》（Four Christmases）、《死鬼女友搵上門》（Ghosts of Girlfriends）等等，他們編寫的劇本均是以喜劇形式為主。他們合編的劇本中，不得不提的就是2009年由Todd Phillips執導的《醉爆伴郎團》（The Hangover），這部電影亦成為了他們二人其中的成名作之一。2013年，二人首次編導《21》片，同樣地以喜劇，加入一些低俗的元素，保留了他們二人的風格，及後他們二人編導兩集《C奶同學會》（Bad Moms）。

按圖回顧由Jon Lucas與Scott Moore二人合作所寫的經典電影 :

+ 6 + 5 + 4

《擇》片是Jon Lucas與Scott Moore二人編導合作的第四部作品，電影貫徹了兩位導演過往作品的風格和特色，繼續輕鬆風趣，亦繼續有點低俗。電影的篇幅不長，只得84分鐘，不過元素卻十分豐富，只以簡約的段落，介紹片中主角Phil的背景，接着便從他因一次的意外，而換了一部具有人工智能功能的「智能電話」，後段則開始不少笑聲不斷的情節。

電影主要利用喜劇形式的敘事手法，貫穿整部作品的脈絡，密集式的笑位讓觀眾幾乎應接不暇，縱使某些素材似曾相識，但是在觀影的過程裡，總是會被這些情節逗得哭笑不停。尤其是那刻薄的對白，字字珠璣。影片把智能電話塑造成懂得跟人類溝通的工具，彷似是化身成人類，昔日覺得這是天方夜譚，但其實以今日的科技發展，這已經不是什麼的「不可能的任務」。加上人類已經依賴科技而生活，舊日我們仍然能夠記著朋友與家人電話號碼，或是目的地的位置，今天只需要在電話裡輕易地尋找，甚至不用拿着大大本的地圖尋找地點位置，那智能電話成為朋友或伴侶，也不無可能。

影片把智能電話塑造成懂得跟人類溝通的工具，彷似是化身成人類，昔日覺得這是天方夜譚，但其實以今日的科技發展，這已經不是什麼的「不可能的任務」（《擇洗溝宅男》劇照）

片中大部份的情節都是以男主角Adam DeVine的個人表演為主，他的演出生動有趣，表情十足，能夠帶出電影的喜劇感。不過，片中最為突出的，不得不提在電影裡聲演Jexi的Rose Byrne，她把這人工智能的系統，表現得維肖維妙，觀看之時也會在想著Rose Byrne的神情，充滿不少想像空間，亦有不少的發揮，帶來不少的驚喜。

縱使《擇》片是一部喜劇作品，但是在笑聲的背後，卻是在反映出今天社會的現象，探討著我們對於智能電話的「過份」依賴。縱使這成為了生活的一部份，但是卻因科技的發達，人類之間亦漸漸缺乏溝通。兩位導演透過喜劇的形式，輕輕鬆鬆八十多分鐘的觀影，骨子裡卻說著科技如何影響生活的日常，活在今天社會的你和我，這個議題也是值得自我反思。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​