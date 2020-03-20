新冠肺炎｜《銀河守護隊》導演力推10部必睇電影：惡女、屍殺片場

近日因新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在全球升溫，導致許多電影延期、影視拍攝皆停擺。而為了防止疫情擴大，許多民眾們也開始減少外出，就在此時，《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演占士根（James Gunn）貼心的附上十部自己喜歡的私藏電影，要推薦給隔離在家的人們。

導演占士根分享10大必睇電影。（Twitter@JamesGunn）

10部你還沒在串流平台上看過，很適合居家隔離時看的電影。為了全球人民的健康，盡可能地與社會隔絕是相當重要的一件事。為了要鼓勵你們能夠這樣做，也希望你們能夠做到，我整理了這份片單。 占士根

奉俊昊《上流寄生族》竟然唔上榜？占士根力推這10大必睇電影（點圖放大▼▼▼）

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占士根的這份電影片單可說是他的私藏，十部電影包含著喜劇、動作等多元類型，既然疫情爆發嚴重，在家看電影就是最好的選擇，而要看什麼？不如就來看看占士根的愛片推薦吧。

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