無痛斷捨離．影評︰感情如雜物話掉就掉？灑脫是不珍惜的門面包裝

當家中積聚太多物件的時候，總是希望抽出時間，把已經沒用的東西棄掉。有些是記下兒時的回憶，有些卻勾起舊日逝去的感情，對於這些物件丟棄與否，總會站在人生交叉點上，應否把它「斷捨離」呢？ 《戀愛病發》（Heart Attack） 泰國導演Nawapol Thamrongrattanarit最新執導的《無痛斷捨離》（Happy Old Year），延續過往電影的格調，從生活裡探索今天男女之間的都市愛情，也在思考着應否對逝去的感情「斷捨離」呢？《無痛斷捨離》借面對需要丟棄的舊物，勾起往昔的感情回憶，引伸出對愛情的探討，及對生活與生命的反思。

《無》片故事講述剛找到新工作的阿靜，決定把自己與哥哥及母親同住的家，裝修成自己的工作室，方便將來的工作。然而，家裡的雜物堆積如山，為了準備裝修的安排，阿靜決定要把屋企進行一次「斷捨離」，將不要的舊物丟棄。在阿靜執拾東西的過程，尋回不少舊日的回憶，然而她卻狠心的將一切抹走——除了放着菲林與相機的布袋。原來這些東西是屬於她前男友，三年沒有再見過的阿安。於是，她決定物歸原主，而當他們二人再次相見後，二人之間的感情，卻似是漸漸從斷捨離之中重新燃起…

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Nawapol Thamrongrattanarit過往執導的電影，總是會帶來一份平實的感覺，影像給予一種獨特的個人風格，寫實自然，從他編寫劇本的《下一站說愛你》（Bangkok Traffic love story.）、首部劇情長片《愛情悄悄來了》（36）、《瑪莉瑪莉我好開心》（Mary Is Happy, Mary Is Happy）、《戀》片與前作《哪一天我們會死》（Die Tomorrow）等等，均是瀰漫著一份淡然的氛圍，輕描淡寫簡約細膩的情感，絲絲入扣。

導演Nawapol Thamrongrattanarit過往執導作品▼

一次的斷捨離，把眼前的物品丟棄，看似是為了把屋裡沒用的東西清掉。但其實骨子裡，這段回憶整理的過程，掀起了她的心理變化以及舊日的情感。然而，這段感情是應該要保留、還是要抹掉呢？小靜是一位很自我的女子，她做什麼事情都是由自己的角度出發，無論是把住家變成自己的工作室、還是把家中的物品丟棄，甚至跟前男友阿安之間的感情無疾而終，都是由她來決定。

故事從七個部份，道出了阿靜面對斷捨離的心態轉變。她既要面對目標，不欲回眸過去，同時也不能再增添東西等等。從決定要把家裡的第一件物品丟棄，阿靜都是為了滿足心裡的目的，莫問這些物品是小時候喜愛的玩具、搶購的珍藏限量品、向朋友借的東西、還是朋友贈送的生日禮物，她都一一棄掉，這些本來一直在她的成長過程留下的回憶，都被她通通抹走，她也似是沒有一點的留戀。

然而，這種行為在她身邊的人看來，卻是一種自私及不懂得珍惜的表現。換轉另一角度，阿靜發現她送給哥哥的手織頸巾，竟在他一堆被打算丟棄的物品中出現，她才明白到看着送給別人的東西被丟棄的反覆心情。

斷捨離的不只是物件，還有阿靜與阿安的感情回憶，當年跟阿安的不辭而別，遺留下一堆還未開的菲林和相機，相機裡的是什麼照片？阿靜似乎也沒有（不想）再去理會。感情的中斷，已經無法再挽回，她將這段感情回憶交回給阿安。但是，他們二人之間的回憶，卻漸漸地從其他的物件中湧現，阿靜又能否把這段回憶再次斷捨離呢？

導演從物品的斷捨離，伸延著對於回憶和感情的摸索，劇情從阿靜與阿安之間的感情，在菲林與相機裡悄悄地記錄下來，縱使阿靜一直獨立地生活，而阿安亦已經投入於另一段的感情裡，但是他們二人卻一直抹不掉過去的快樂回憶。故事的中段，切入了阿安與現任女友的感情，三人之間的相遇，也意味着三人之間的感情衝突和思索。

電影的副線，描寫阿靜的父親與母親的感情。他們之間的感情，留存在家裡的鋼琴、以及「九百九十九朵玫瑰」的旋律中，母親一直不想忘記這段感情的流逝，只好從物件與歌曲裡，回想當時的愉快時光。

影片的副線，則描寫著阿靜的父親與母親的感情，他們之間的感情，卻留存在家裡的鋼琴，以及「九百九十九朵玫瑰」的旋律中。（ 《無痛斷捨離》劇照）

兩位演員Sunny與Aokbab跟導演再次合作，在片中均有突出的表現。飾演阿安的Sunny，於片中的演出比較內歛含蓄，內心戲相對較多，輕輕地帶出角色對感情的捨與離，演出細膩，恰如其分。飾演阿靜的Aokbab，她在片中比較多的感情演繹，戲份亦不少，片末的一場戲，一個由遠拉近的長鏡頭捕捉，讓她有不少的發揮，收放自如，演繹準繩。

《無》片貫徹導演的個人特色，淡然平實的色調，透過影像的鋪陳敘事，輕描淡寫出人與人之間所迎接的不同感情回溯。電影跟《哪一天我們會死》同樣地日常帶出生命的課題，前作是從「死亡」，今次卻是「回憶」，電影從物件對回憶的勾起，回想起舊日的悲與喜，愛情與人生的衝突與思考。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​