《饑餓鬥室》影評：48層深坑爭食衰過地獄！震撼呈現階級差異殘酷

近年不少電影以密室作為故事的主要場景設定，透過狹小的空間，營造一份強烈而沉重的壓迫感，同時亦展現出導演在有限的空間與資源之下，如何執導一部具有劇情張力的電影。是夜觀看這部由西班牙導演Galder Gaztelu-Urrutia執導的最新作品，以一棟不同樓層的密室的設計，人類之間的猜疑，暗諷現實社會的殘酷。《饑餓鬥室》（The Platform）四面碰壁的密室空間，營造沉重的壓迫感，骨子裡道出社會的階級觀念，引起觀眾的深思。

《饑餓鬥室》片故事講述Goreng為了一張文憑，自願走進「深坑」生活半年。不久，當Goreng醒來時候，發現自己已經身處在「深坑」的第48層，與一名老囚犯一起生活。「深坑」每日會於中間的平台，從頂層運送食物至最底層，每層的囚犯需要在食物到達之時，進食自己的份量，一旦上層的囚犯一早食完所有食物，低層的囚犯就沒有食物供應，只能一直抵受饑餓，直到第二日。一個月後，Goreng醒來，卻發現自己身處在低層！在這絕境之地，他如何繼續生存，如何逃出「深坑」呢？

這類關於在密室逃生的題材電影，近年大行其道，但是最深刻印象的，莫過於1997年由加拿大導演Vincenzo Natali首部自編自導的電影《心慌方》（Cube）。故事一直發生在一個立方體的迷宮裡不同的密室空間，片中的七位角色，要想盡辦法逃出迷宮。可是迷宮危機重重，每個陷阱都可以足以致命，還記得那時在電影中心觀看時，驚心動魂，比觀看恐怖片更為心寒，確是一部十分震撼，印象亦十分難忘的驚悚電影。

《饑》片的故事從電影的預告中，大致上已經會猜想到這是一部什麼類型的電影，整部作品以「深坑」為主要的場景設定。囚犯於不同樓層生活，活在密室的空間裡，食物從中間的平台由頂層送到最低層。每一層的囚犯，每天吃着上層剩餘的食品。有幸活在上層的囚犯，可以先吃到美味的食物，不幸活在低層的，甚至連開餐的機會也沒有。

每次面對這類以驚慄元素為題材的電影，總是帶住既怕又想睇的心態觀看。一方面對於導演如何執導這題材的電影倍感興趣，但又很害怕從銀幕上看到突如其來的驚嚇情節，甚至一些駭人的場面，心情矛盾。觀看《饑》片的過程裡，以上提及的情況都有發生，當看着一堆已被樓上多層的囚犯吃剩的食物，鏡頭對焦著這堆亂七八糟的「廚餘」時，心裡已經有種反胃的感覺。加上有些突然出現的驚嚇場面，不禁也會被嚇一跳。然而，畫面上的驚慄非為嚇而嚇，骨子裡其實是道出了很多現實的寫照，不其然也會自我思考一番。

食物從中間的平台由頂層送到最低層，每一層的囚犯，每天吃著上層剩餘的食品。（《饑餓鬥室》劇照）

「深坑」不同樓層的設定，顯然是想藉此（由高至低）諷刺社會的階層觀念思想，展現現實的殘酷。最頂層（第0層）的廚房，比喻為社會的上流階層，追求完美，總廚師對於食品質素與廚師的要求，就算是一根頭髮，也會影響食物的質素。從第一層開始至低層，就可視作社會的中產至低下階層，深不見低的最低層，則可被暗喻為被人忽視的弱勢社群。

電影的其中一個有趣設定，是除了第0層的人之外，其餘層數的囚犯，都會在生活一定的時間之後，被送到第二層繼續生活。這個設定卻反諷「窮者越窮，富者越富」這句說話，居住過最低層的囚犯，可能會突然被送到高層生活，相反地，高層生活的囚犯，又有可能會送到低層生活，「深坑」並不是要讓囚犯一直活在同一階層裡，反而要讓所有人知道，在不同樓層裡，要面對的不同困境。

+ 3 + 2

電影後段，主要講述男主角Goreng尋找逃生的方法。曾經生活過低層的他，明白在「深坑」裡所承受的抑壓，逃離是唯一的解脫。逃生的過程則不多說，然而在這段過程裡，Goreng彷似是帶領觀眾遊走不同的樓層，直到最底的一層，看盡人性的陰暗，彼此之間的誠信猜疑，呈現一份絕望之感。究竟，去到最後，有沒有逃生的出路呢？

《饑》片以血腥暴力的包裝，環環相扣的節奏，帶動着驚悚的步調，骨子裡道出了社會的寫實現象。片中的對白亦反映着很多今天社會的境況——頂層的貪婪與自私，底層的無知與惶恐，展現社會的殘酷與恐怖。在電影的結尾，導演以開放式結局收筆，「深坑」正是對照着從現實社會的陰霾，好讓觀眾有多一點的思考空間。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​