新冠肺炎｜黃蜂女就拒絕自我隔離道歉　「從來沒想過要傷害你們」

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎），對歐美演藝圈影響甚鉅，日前「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉才在自己的IG上發聲「新冠肺炎就是呼吸道感染」、「自由比生命更重要」，並鼓勵小孩外出參加營隊，引來不少網友砲轟，直至今日，伊雲祖蓮莉莉也甫在自己的IG道歉：「我想要真摯的道歉」。

伊雲祖蓮莉莉因「黃蜂女」一角而為人熟知。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

伊雲祖蓮莉莉發文表示：「我要誠懇，真摯的跟你們道歉，全球都在竭力尋找阻止病毒的方法，我卻在此時發出一個輕蔑，傲慢和含糊的信息。特別要向已經感染的人們道歉，我從來沒想過要傷害你們。10天前我寫那段話時，我以為自己是在減輕自己的歇斯底里，現在我明白，我把自己的恐懼投射到一個可怕的情境中。」她也提到為何先前要發那篇文的原因：「我在3月16日發出那篇文章時，社區還只限制250以上的聚會，我們也是經常洗手，跟往常一樣，但兩天後經歷了更嚴格的隔離措施，儘管我對這一連串的社會經濟、政治影響感到不安，但從那一天開始，我也開始與我的家人展開隔離」。

「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉（《蟻俠2：黃蜂女現身》劇照）

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「對於那些因為感染肺炎很死去的人，我真的感到很難過…世界各地的醫務人員們也要竭力避免感染，我也很關心自已的社區，那些因為疫情影響到的商家、失業的工人，我正在想辦法如何幫助他們」，她最後也再度道歉，並希望大家做什麼事情都應該以愛為出發點，而不是以恐懼為出發點：「我將我所有的愛都獻給你們，雖然你們可能暫時無法回報這份愛」。

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