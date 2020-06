Empire公布民選影史50名最偉大電影英雄　鐵甲奇俠只得第3名

英國電影雜誌《帝國》(Empire)近日公布了由讀者票選的「電影史上最偉大的50名銀幕英雄」,結果由美國著名男星夏里遜福(Harrison Ford)在《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列電影中飾演的經典角色Indiana Jones以大熱姿態榮登冠軍。

Indiana Jones首次在1981年上映的《奪寶奇兵》中出現。(《奪寶奇兵》劇照)

《帝國》雜誌編輯Nick de Semlyen認為英雄從來沒有像現場這麼重要「我們需要鼓舞」,正也如此,所以《帝國》透過此活動慶祝電影裡最偉大的英雄。至於今次成為影史上最偉大銀幕英雄的Indiana Jones,其角色最早出現是在1981年上映的《奪寶奇兵》(Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark),電影由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導、George Lucas監製,夏里遜福主演。電影至今合共推出四集,全球票房接近20億美元收入。

夏里遜福飾演的Indiana Jones以大熱姿態榮登「電影史上最偉大的50名銀幕英雄」冠軍。(《奪寶奇兵》劇照)

之後迪士尼在2012年成功從George Lucas手上收購了Lucasfilm,但它們直到2013年才獲得Indiana Jones的所有版權。在此之後,他們在2016年公布將籌備《奪寶奇兵》第五集,可惜這項目被迫多次延期。直到今年年初傳出77歲的夏里遜福將第五度飾演Indiana Jones,而他去年被問到會否找其他人接任主演,當時曾傳出「星爵」基斯柏特(Chris Pratt),但夏里遜福表示:「我相信沒有人能演Indiana Jones,你明不明白,我就是Indiana Jones,當我離開,這角色也會離開,就是這麼簡單。」

由羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠都有入選「電影史上最偉大的50名銀幕英雄」。(《鐵甲奇俠》劇照)

「電影史上最偉大的50名銀幕英雄」排行榜涵蓋不同時期的50位電影英雄,除了Indiana Jones外,其他英雄還包括蝙蝠俠、占士邦、鐵甲奇俠、美國隊長、神奇女俠、《異形》(Alien)Ellen Ripley及莉亞公主等。

由Sigourney Weaver在《異形》系列中飾演的Ellen Ripley排名屈居第二名。(《異形》劇照)

