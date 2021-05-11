康城影展︳《上流寄生族》《鋼琴別戀》…重溫10部金棕櫚獎佳作

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-11 23:29

從康城影展開辦至今74年，電影人夢寐以求的金棕櫚獎一直都是業界最高榮譽之一。這座獎項曾經頒發給電影史上最傑出的其中幾位創作者，例如Roberto Rossellini、Orson Welles、Henri-Georges Clouzot、Luis Buñuel，且一向採取堅定的全球觀點，無論電影的血統如何，都願意冒著爭議風險，將榮耀的目光投向迫切的社會議題作品。 儘管去年的影展因為新冠肺炎疫情而取消，它的影響力依然在發酵著，尤其去年的金棕櫚獎得主奉俊昊以突破生涯的驚悚片《上流寄生族》在評論與商業雙雙獲得成功之後，更是如此。我們列出了 10 部如今值得再重看的過往大獎得主，名單中包括 1970 年代的超現實音樂劇和一部描述不停搬家的日本家庭的故事。

我們可以趁機重新回顧了 1960 年代至今，在康城首映的 10 部最佳電影， 從去年的《上流寄生族》，到珍康萍的《鋼琴別戀》等。（《上流寄生族》劇照）

1.《甜蜜的生活》(La Dolce Vita，1960)

想要了解費里尼 (Federico Fellini) 的畢生經典，用這部充滿熱情的傑作入門再適合不過了。以在羅馬度過的七天頹廢日子為設定，這部電影講述了一位厭世記者 Marcello Mastroianni為了撰寫八卦專欄而追逐新聞的故事。他追逐的女人個個光鮮亮麗又充滿謎團，比方Anouk Aimée演得活靈活現的那位疲憊的女主人，但安妮泰艾格寶 (Anita Ekberg) 則是最讓人神昏顛倒的一位，這位電影明星熱舞至深夜，然後以一身拖至地板的晚禮服涉水走過特雷維噴泉 (Trevi Fountain)。

這部電影講述了一位厭世記者 Marcello Mastroianni為了撰寫八卦專欄而追逐新聞的故事。（《甜蜜的生活》劇照）

2.《春光乍洩》(Blow-Up，1966)

穿著貼片雞尾酒連身裙的 Veruschka、套上格紋襯衫的Vanessa Redgrave和披著條紋連衣裙的珍·柏金 (Jane Birkin)，在安東尼奧尼 (Michelangelo Antonioni) 這部影迷膜拜的經典中，登場的演員們就和他們的造型一樣令人驚豔。她們扮演 David Hemmings 所飾的時尚攝影師原本要拍攝的對象，但他卻因為不意遭遇一樁謀殺而死亡。這是一部生動地描繪出「搖擺倫敦」時代的驚悚片，喧鬧的派對場景和搖滾樂選曲完整表現出當代氛圍。

這是一部生動地描繪出「搖擺倫敦」時代的驚悚片，喧鬧的派對場景和搖滾樂選曲完整表現出當代氛圍。（《春光乍洩》劇照）

3.《的士司機》(Taxi Driver，1976)

這部馬田史高西斯 (Martin Scorsese) 描繪城市疏離的經典中，有羅拔狄尼路 (Robert De Niro)奠定生涯的演出。扮演從退伍越戰軍人轉職計程車司機的他，駕車在紐約街頭上巡梭，卻因遭遇的腐敗和剝削而驚慌失措。儘管暴力場面接踵而來，但電影本身令人難忘的配樂和如夢似幻的視覺卻也展現著出奇的美：宛如一場熱烈的夢，充滿霓虹號誌、雨聲滴答的人行道，以及從人孔蓋中如惡兆般滾滾冒出的水流。

扮演從退伍越戰軍人轉職計程車司機的勞勃·狄尼洛，駕車在紐約街頭上巡梭，卻因遭遇的腐敗和剝削而驚慌失措。（《的士司機》劇照）

按圖即看其餘7部值得一看再看的康城影展金棕櫚獎電影：

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