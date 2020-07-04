經典視角｜《頭文字D》續集無望？　導演劉偉強︰再拍係咪想我死

由劉偉強、麥兆輝聯合執導，周杰倫及黃秋生等主演的《頭文字D》（Initial D）在2005年上映，人氣可謂一時無兩，票房大收3,000萬，氣勢之強一直有傳會開拍續集。事隔15年，雖然消息不斷但仍未有正式公布，令影迷一等再等。

趁電影上映15周年（2005年6月23日），《香港01》找來導演劉偉強接受訪問，由他親身拆解未能推出續集的原因，原來除了版權外，還因為種種原因致續集近乎無望，相信這消息要再次讓影迷失望。

攝影：梁碧玲 影片攝影︰羅子揚 剪接︰羅子揚

《頭文字D》是周杰倫首部主演的電影。（《頭文字D》劇照）

劉偉強在2000年已想開拍《頭文字D》

電影《頭文字D》是改編自日本漫畫家重野秀一的同名漫畫作品，這部被喻為是日本國寶級的漫畫，最終為何會落入香港導演手上並改編成電影，這一切要從20年前說起。據導演劉偉強指出，他在2000年開始已經想拍《頭文字D》，甚至早在1999年，已經技癢拍了部《烈火戰車2極速傳說》，當年已被網民指有《頭文字D》的影子。

「拍完《愛君如夢》，就想開拍《頭文字D》，那時已經有故事大綱。」惟當下又遇上種種原因造就了《無間道》的出現，這部AE86只好放下。時也命也，《無間道》系列的成功竟成了日本版權上的助燃劑，好讓他回到《頭文字D》的賽道上。「當時林建岳問我懂不懂拍以車為題材的電影？心想我拍緊時你都不知在哪……哈哈……」原來林生正籌備《頭文字D》，劉偉強知悉後馬上答應，同時展開接踵而來的難關。然而他指出，其實《頭文字D》原本是由徐克執導，這是將Project D重新接手。「他當然有自己的問題才決定退出，我都好肯定如果由他拍，出來效果會極不一樣。」

劉偉強稱他在2000年時已經想開拍《頭文字D》。（梁碧玲 攝）

全靠莊澄「擋刀」 劉偉強才能拍心中《頭D》

劉偉強拍攝《頭文字D》第一個遇到的問題，就是要與日本人傾談版權：「跟日本人做生意有許多繁文縟節，對方會問導演是誰？」幸好因為《無間道》系列在日本也有名氣，「對方知道我是劉偉強，《無間道》在日本的口碑亦算不錯，很快便獲得漫畫版權。」

之後導演就馬上到日本「睇景」及「購買拍攝所需的車輛」。雖然獲得漫畫版權，但日方對劇本都有不少意見，幸好有寰亞電影高層莊澄「擋刀」，導演才能專心拍攝。「我至今仍覺得拍得成是個奇蹟，這是日本漫畫界的國寶，但讓香港人拍是一件多麼神奇的事。」據導演指出，其實日本人曾經開拍過真人版，但有傳因技術問題「拍唔到」而中途放棄：「聽講已經開了數天工，但最終還是要停下來。」

黃秋生及周杰倫都憑《頭文字D》獲得電影殊榮，分別最佳男配角及最佳新演員。（《頭文字D》擷圖）

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首晚開工即露兩手服眾 「讓他們知甚麼是Hong Kong Style」

籌備階段去到尾聲，新問題又再浮現，今次是在日本申請拍攝的繁瑣程序：「到日本拍攝都一波三折，這麼多拍攝人員，而日本拍攝申請程序又繁複。」遇到第一個難題是真正的秋名山原來不容許拍攝，劇組要在開鏡前一個月，才找到戲中的「秋名山」：「雖然成功申請在那座山拍攝，但又規定不可以拍飛車，我們唯有告訴日本人，我們是拍遊車河，不會飛車的。」

另一難題是拍攝地點在日本，作為外來人，先要克服文化及工作模式差異，更重要是令當地工作人員信服你是能駕馭到這部「AE86」。「所以第一天先給他們『下馬威』，當晚就要求走三個景點，由山頂停車場、到中間選了一個拍飄移的地方，然後返到豆腐店拍AE86，我就是要讓他們知道甚麼是Hong Kong Style，進度是如何快速且有效率。」

事關日本拍攝團隊，習慣拍完一個鏡頭才設計下一個。「我們是出發前，已設計好所有鏡頭。」劉偉強深明拍攝《頭文字D》會困難重重，於是他寫了一封信給劇組所有人，當中包括日本工作人員 ，坦言自己是外來人，但希望同心協力去拍好部戲。「一個不懂寫字的人都要寫信給別人，可見我為拍好《頭文字D》用盡不多方法。」

劉偉強表示拍攝《頭文字D》遇到不少問題。（梁碧玲 攝）

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《頭文字D》續集無望？

關關難過關關過，最終《頭文字D》煞科，不過導演又開始擔心另一件事。「由宣傳及上映我都害怕，最擔心是日本人及漫畫迷不滿意選角，以及改編的劇情就好麻煩。」最終《頭文字D》叫好叫座，叫做飲得杯落，隨即更有聲音指會開拍續集。對此導演直認不諱：「拍完《頭文字D》之後，老闆的確想我開第二集，而我們已想好續集故事，仲幾好睇！」心急開續集的不止老闆，還有主角周杰倫。「他不停問是否會開續集？還打趣說︰『再不拍我就老，要做爸爸角色』，我回他：『那就做爸爸角色吧！』」

當年周杰倫憑《頭文字D》獲得金馬獎及金像獎的最佳新演員。（《頭文字D》劇照）

唯之後導演解釋為何續集一直只聞樓梯聲，除了版權問題，另一原因是「要搵命搏」。「拍攝《頭文字D》是用生命拼來，原本希望透過電腦特技去拍飛車，可是發現效果不理想，最終改用真人上陣拍攝，我仲強調要真飛車！真飄移！真速度！」拍攝期間，好幾多飛車鏡頭更由導演親自當上攝影師，屈在後座拍攝，萬一發生意外真的會車毀人亡。「所以拍攝《頭文字D》時我晚晚都失眠，每次開工都帶齊劇組人員都附近的觀音廟拜神，祈求拍攝安全，大家都擔心到目無表情。每天拍完又會去還神，全程就是在驚恐下完成。」

前作的大成功，令續集想更上一層樓的難度增添不少，「萬一拍差了會被人說搶錢！」雖然版權仍在洽談中，但能否順利開拍都是未知之素。「到時可能未必由我拍，由新人處理，我當監製。」看崗位上看，相信再有續集，劉偉強都應該由拓海角色，變成拓海爸爸文太。

劉偉強斬釘截鐵稱不會拍攝《頭文字D》續集。（《頭文字D》劇照）

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