「開枝82年lafite」不是出自《賭神》發哥　到底起源自邊套戲？

無論你識唔識飲紅酒，相信都聽過一句「同我開一枝82年lafite」，因為即使你未飲過，都一定睇戲的時候聽過類似的說話。 最近就有網民開post討論，發現雖然有網上報道指「同我開一枝82年lafite」這句說話是周潤發在《賭神》中的對白，但經過一番查證後就發現發哥當時根本沒有說這句台詞，那麼到底這句話是出自哪部戲？

「同我開一枝82年lafite」，一直傳是出自《賭神》的發哥口中。（影片截圖）

在紅酒世界裡，Lafite（拉菲）的酒的確非常出名，拉菲的酒莊，全名是拉菲古堡乾紅葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France），是享譽世界的，每年仍然持續會產出紅酒，而市面上最為人熟悉的就是1982年Lafite。

1982年Lafite為何這樣出名？當中的原因有機會是因為看戲時，不少有錢人家遇喜慶事，都話要開一枝82年lafite賀一賀。

一直有傳這句說話「同我開一枝82年lafite」是出自發哥在《賭神》的對白，但最近有網友開post，表示fact check過，發哥當時根本沒有這樣說。

發哥在賭桌前那一幕，根本沒有說要來一瓶82年Lafite。（影片截圖）

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其實相信不少香港人都不至看過一次《賭神》，網上一直流傳的那張截圖，發哥在賭桌前那一幕，根本沒有說話，所以一直以來說「同我開一枝82年lafite」源於此是有所誤導。

不過，多年來睇戲定睇劇，經常都會有演員話要「開枝82年lafite」，對白未必是一式一樣，但都是圍繞82年的lafite。

點撃即睇5部提過82年lafite的電影 ：

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據知82年被認為是波爾多（Bordeaux）的「世紀年份」，因為當年波爾多陽光充足、葡萄品質極佳。對於Lafite乃至整個波爾多來說，82年是非同一般的年份，82年Lafite因此成為世紀經典。

有傳82年Lafite曾經炒貴到高達10萬元一支，亦有報道指2011年，曾經以每瓶50,086元成交。

（網上圖片）

直至五至六年前，82年Lafite一度跌價至26,000元。鯊魚女陳細潔（Abbie）出名是位紅酒癡，她就曾透露巿面上為人熟悉的82年Lafite，其實是被炒貴晒，「如果要四、五萬一支是定價過高，賣萬幾蚊就差唔多。」