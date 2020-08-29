密弒直播｜挑戰電檢尺度　攪動屍體內臟搵鎖匙聲效都夠嚇死

驚悚電影《密弒直播》（Follow Me）講述一名熱愛追求刺激的當紅直播主與朋友結伴體驗恐怖的「密室逃脫」，但原來地點是一座詭異的監獄。 驚心動魄的背景、血腥困獸鬥的劇情，絕對會帶給觀眾雙重恐懼刺激，原來密室第一個關卡已經很可怕，逼真程度令影迷指：「晚餐都差點嘔出來。」

若不在時限中完成任務並拿到鑰匙，就會被殘忍凌虐致死！最變態的是，這場駭人玩命的密室遊戲，正全程線上直播…（《密弒直播》劇照）

《密弒直播》圍繞一名當紅的直播主與朋友一起體驗恐怖的「密室逃脫」，沒想到地點卻是座詭異監獄，整個過程都是「玩真的」，如果他們無法在限時內解謎，被困在刑具上的隊友將會被一一殘忍處死。

熱愛恐怖片的影迷，睇《密弒直播》相信會相當滿足，事關遊戲的第一道關卡已經超大尺度，男主角被迫要對住一具全裸男屍，切開屍體後要大肆翻攪內臟找出鑰匙，場面勁血腥。當中這幕畫面都未算最可怕，因為男主角在攪動內臟的聲音是最得人驚。

血腥兼可怕的情節拍得逼真，據知《密弒直播》在外國影展放映時，不少觀眾都嚇到尖叫，甚至有人嚇到要離開現埸。而有影迷就指看著畫面，好像嗅到血腥的味道，恐怖的氛圍令人看到「晚餐都差點嘔出來」。