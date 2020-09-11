睇完《天能》變低能？數據分析路蘭十大經典　自我檢測智力水平

很多人都看過基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的作品，也都很清楚他擅於使用非線性的敘事方式打破故事時空，層層堆疊再互相串聯，最後迸出意想不到的結果，路蘭電影從以前到現在都讓人看完之後意猶未盡，每看一部就像是經過一次頭腦風暴一樣過癮！

最近的路蘭電影大概就是剛上檔不久的《TENET天能》，一如既往的路蘭式燒腦讓這部片成為熱議話題，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》就順便帶大家回顧一樣路蘭過去的作品，是的，就是那些虐你頭腦千百遍、你還是愛看得要命的經典路蘭電影！

數據分析路蘭十大經典電影！《TENET天能》竟然唔係冠軍？（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月06日至2020年09月04日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『諾蘭導演的電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10套路蘭執導的經典電影（Dailyview授權使用）

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