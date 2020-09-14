【打噴嚏】22歲林依晨素顏動人演出　第二部電影即獲提名金馬影后

受新冠肺炎疫情影響，原定於7月中在香港上映的台灣電影《打噴嚏》，延至上星期才能上映，男主角柯震東幾經艱辛才成功奪回這部片的版權並安排上畫，讓觀眾看到他跟林依晨的動人故事。

講起林依晨，觀眾對她在電視劇的表現無容置疑，曾兩度獲得視后，但其實早於獲提名金鐘獎前，她早就是準影后，她在2004年上映的《飛躍情海》中全素顏演出大獲好評而入圍金馬獎最佳女主角，當年的林依晨只有22歲。

林依晨在《飛躍情海》全程素顏演出。（劇照）

《飛躍情海》由王毓雅自編、自導、自演，講述住在漁港的小三（王毓雅飾）被指是梁山伯轉世，在25歲時有個大劫，遇到貴人才能化解。小英（林依晨 飾）是小三多年不見的遠方表妹，從小就深信她是小三的祝英台，在家暴中成長的小英在小三家打工賺錢幫父親還債，難言的感情在滋長中。

電影將梁山伯與祝英台的故事借題發揮，變成一對表姐妹的禁忌愛。（電影截圖）

好講義氣的小三，有日為了擺平朋友的糾紛，答應與黑道打賭去飛躍港口，最後僥倖勝利。某日雨夜，小英按捺不住自己的情感向小三表白，本身有男友的小三，知道自己不愛她而把她推開。之後發生一連串暴力事件，小英被捉、小三受傷，黑道再度跟小三打賭飛躍海港，但這次不再像上次那麼順利了，前世和今生，梁山伯能否保護她的祝英台？

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當年林依晨入行不久，但演技真摰動人，尤其在導演較生硬的表演下，更襯托出她的優秀。林依晨的角色難度頗高，性格純樸又勇敢，不單遭受家暴，又要面對同性戀傾向，告白場面更是全片高潮所在，林依晨的演出有目共睹，難怪獲提名影后。