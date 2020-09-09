劉亦菲《花木蘭》內地觀眾看盜版罵垃圾　台網民稱杯葛票房卻奪冠

【迪士尼／電影／抵制《花木蘭》／劉亦菲】耗資2億美元（約15.6港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》開拍以來爭議不斷，女主角劉亦菲於去年香港出現反《逃犯條例》示威時，因被支持香港警察而引發爭議，而戲中飾演董將軍的甄子丹在《港區國安法》實施後慶祝香港回歸，都引發香港及台灣的網民不滿，不少人在網上聲言罷看《花木蘭》，其中前香港眾志秘書長黃之鋒亦呼籲網民抵制。 劉亦菲版的《花木蘭》雖未在中國上映，但不少網民已經特別渠道看到盜版「先睹為快」，但卻滿是劣評，更形容「真是垃圾」！《花木蘭》在豆瓣電影只錄得4.9分，遠遠低於國外影評網站爛番茄及IMDb的評分。前者目前的平均分為7.01分；而後者暫時的評分為5.6分。 惟《花木蘭》上周五（4日）率先在台灣上映，雖然網上出現抵制電影的呼聲，但票房數字卻出現「口裏說不」的情況，該電影在台灣上映首的周票房累計近3400萬新台幣（約912萬港元），登上台灣新片票房冠軍。而從《花木蘭》相關的搜尋字詞看來，觀眾或網民關注電影角色、演員及情節等，多於電影與政治上的聯繫。

《花木蘭》電影劇照▼▼▼

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過去7天「花木蘭」於台灣及香港Google Trends搜尋熱度的趨勢變化：

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根據Google Trends的數據，上周五起，「花木蘭」於台灣及香港的同樣搜尋熱度急升，之後數日都一直起起落落，相信兩地不少網民都關注這套迪士尼大片，希望搜尋了解更多。

「花木蘭」相關人氣搜尋：

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影星李連杰有份參演《花木蘭》，不少觀眾看海報時認不出他，於是到網上搜尋其資料。（《花木蘭》海報）

在過去7天，「花木蘭」一詞人氣竄升的相關搜尋在兩地各有不同，。台灣飆升的相關搜尋包括「花木蘭 洪輝」、「花木蘭 李連傑」、「花木蘭 有彩蛋嗎」、「花木蘭 難看」等，可見台灣網民主要關注電影內容、角色、演員，其中有份參演的李連杰因其海報造型讓觀眾幾乎認不出來，網民似突然發現他有份演出，因而搜尋其名字。而按Google Trends的搜尋相關字可以看出，網民關注電影本身，多於關心政治爭議。

台灣女演員胡婷婷與動畫版的花木蘭樣貌相似：

香港方面，飆升的相關搜尋包括「花木蘭 台灣 票房」、「胡婷婷 花木蘭」，可見不少香港網民都關注台灣人是否有作出實際行動抵制《花木蘭》。而胡婷婷為台灣女演員，當初迪士尼選角時，不少台灣網民都大推她飾演花木蘭，因她有一雙鳳眼，與動畫版的花木蘭樣貌相似，亦符合西方人對東方美的印象，當時由胡婷婷飾演花木蘭的呼聲不輸劉亦菲。現時《花木蘭》於台灣上映後，胡婷婷的搜尋度再上升，相信不少香港網民不太熟悉胡婷婷，想了解這位當初被台灣網民極力推薦的演員。

《花木蘭》上映後，有網民發現電影片尾出現鳴謝新疆政府的內容，批評迪士尼是迫害人權的「共犯」。「花木蘭」在台灣的相關搜尋中，出現「花木蘭 新疆」、「花木蘭 片尾」及「抵制 花木蘭 ptt」這些搜尋詞，不過飆升度就不及電影內容、角色、演員高，相信因電影已在台灣上映，不少人已看過電影，所以台灣網民較熱烈討論電影內容。

而在香港的相關人氣搜尋中只出現「boycott mulan」（杯葛《花木蘭》）一詞，而飆升度比票房及胡婷婷低，估計與電影未在香港上映，故討論度不高有關。

比較有趣的是，「花木蘭」在香港的相關人氣搜尋中，出現「花木蘭 豆瓣」、「花木蘭 線上看」搜尋詞，相信也與電影未在香港上映，故香港網民嘗試尋找電影片段看有關。

迪士尼2015年至2020年多部奇幻真人版電影台灣首周票房比較

根據追蹤票房收入網站Box Office Mojo的資料，《花木蘭》於台灣首周的票房並不是最高的真人版迪士尼電影，而是排名第4，票房約3366萬新台幣。而同類型電影當中，票房最多的是浪漫感人的《美女與野獸》，首周收入多達7570萬新台幣。而排第二及第三的是《黑魔后2》及《阿拉丁》，分別錄得約5246萬及4610萬新台幣。至於《花木蘭》的票房，除了可能受到劉亦菲及甄子丹發表的言論影響外，亦有可能台灣民眾對新冠肺炎疫情仍有戒心，雖然當地個案不多，但仍有不少人會避免到多人聚集的地方。

台灣討論區網民對《花木蘭》電影看法

《香港01》整合台灣討論區Dcard帖文，分析兩個意見對立發文者的帖文，發現兩邊留言的熱門討論詞不外乎「政治」、「政治因素」、「拒看」及「港警」，可見台灣網民都較關注電影引起的政治問題，不過這並不代表多數網民政治立場偏向哪邊，仍要留意留言內容，因有網民表示「我坦承是因為政治因素」，但亦有網民指出「電影無關政治」。

此外，迪士尼於1998年及2015年曾推出《花木蘭》動畫版電影，帖文中不少網民討論到「經典」問題，指出真人電影刪走了「木須龍」、「李翔」、「蟋蟀」這些角色，因此對真人版電影不太感興趣。

Dcard題為「拒看花木蘭的原因」帖文熱門討論詞：

帖文中「政治」字眼出現133次、「拒看」89次、「港警」86次、「政治因素」56次，而討論《花木蘭》內容的字眼，包括「經典」、「動畫」、「真人版」、「木須」、「李翔」及「蟋蟀」，則分別出現82、62、46、119、36及40次。

Dcard題為「我不會拒看花木蘭」帖文熱門討論詞：

帖文中「政治」字眼出現73次、「拒看」92次、「港警」32次、「政治因素」33次，而討論《花木蘭》內容的字眼，包括「經典」、「動畫」、「真人版」、「木須」、「李翔」及「蟋蟀」，則分別出現15、47、38、70、14及13次。

Twitter網民對《花木蘭》電影看法

《香港01》亦整合Twitter網民對《花木蘭》電影看法，數據從API Reference—tweepy網站提取，提取時間為上周二至周五（2至4日），提取的主題標籤（hashtag）只包括發文及留言，不包括轉發帖文。

使用「#BoycottMulan」標籤時同時會使用的10大標籤：

數據顯示，網民在帖文使用「#BoycottMulan」標籤時，不少人同時都會使用「#Mulan」、「#PoliceBrutality」、「#MilkTeaAlliance」等標籤，分別出現159、156及140次，反映抵制《花木蘭》的網民都關注劉亦菲的撐港警言論及香港警暴問題，希望由香港、台灣及泰國組成的「奶茶聯盟」一同罷看《花木蘭》。

使用「#SupportMulan」標籤時同時會使用的10大標籤：

而支持《花木蘭》的網民在帖文使用「#SupportMulan」標籤時，不少人同時都會使用「#supportmulan」、「#刘亦菲」、「#mulan」，分別出現37、32及27次，反映支持《花木蘭》的網民關注電影本身及演員。

《花木蘭》在國外的評價還好，但在中國的評價卻甚差，看來迪士尼可能押錯注。（網上擷圖）

反觀內地觀眾對《花木蘭》有更多負評，雖然電影還沒正式上映，但不少人看過盜版後即在網上寫上劣評，據豆瓣電影的數據顯示，逾1.5萬名用戶表示已經看過，而劣評率達64%。惟有人斥留劣評的網民別有用心，指「去看盜版一分錢不花還好意思說爛？」、「看盜版的還敢批，你看就看了還好意思說浪費你時間，這是甚麼神奇的物種，臉皮厚到如此地步？」等。

中國網民給予《花木蘭》4.9分。（豆瓣電影擷圖）

點擊下圖即睇中國網民鬧爆《花木蘭》！

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