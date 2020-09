盤點萬梓良11大電影金句　《旺角卡門》被張學友狂窒一樣精彩

《麥路人》圍繞一班在社會上的弱勢群體的故事,幾位陌生人在快餐店互相取暖、幫助,電影由郭富城及楊千嬅領銜主演,其中一位好戲之人萬梓良(萬子)飾演的角色「等伯」,也是戲中的重點。 萬子入行超過40年,拍過不少讓觀眾深刻的電影和電視劇,除了出名誇張又真實的演出,他也炮製過不少經典對白,趁他的新戲上映就來回顧以下11大金句。

(《麥路人》劇照)

由黃慶勳執導,郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》近日上映,萬梓良在戲中飾演一個痴情漢「等伯」,面對老婆的離開,堅持守候對方,執念地等侯她回來,其中一場崩潰的戲份,相信會感動不少觀眾。

萬子在《賭俠大戰拉斯維加斯》盛產金句



其實,萬子除了出名有一套「萬梓良式的激動誇張演技」,他在過往的作品,也出過不少經典金句,時至今日仍然非常受到網友喜愛。

在1999年的電影《賭俠大戰拉斯維加斯》,萬子演出角色「Peter 朱」,戲中講過嘅對白,不少金句到今日仲好Hit,最經典的當然是萬子對性愛的獨特見解。他在戲中破口大罵外國人,「阻人X嘢死咗會俾人燒春袋㗎!」,然後發現對象是一名外籍人士,於是轉返個英文台,「Do Remember, You disturbed me fxxking, your spring pocket will be barbecued.」

萬子在《賭俠大戰拉斯維加斯》可說是盛產金句,在《古惑仔》飾演「蔣天養」就教人做大事的道理,同時萬子也經常在戲中唱歌,改編抵死歌詞,相當搞笑。

