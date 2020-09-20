盤點萬梓良11大電影金句　《旺角卡門》被張學友狂窒一樣精彩

《麥路人》圍繞一班在社會上的弱勢群體的故事，幾位陌生人在快餐店互相取暖、幫助，電影由郭富城及楊千嬅領銜主演，其中一位好戲之人萬梓良（萬子）飾演的角色「等伯」，也是戲中的重點。 萬子入行超過40年，拍過不少讓觀眾深刻的電影和電視劇，除了出名誇張又真實的演出，他也炮製過不少經典對白，趁他的新戲上映就來回顧以下11大金句。

（《麥路人》劇照）

由黃慶勳執導，郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》近日上映，萬梓良在戲中飾演一個痴情漢「等伯」，面對老婆的離開，堅持守候對方，執念地等侯她回來，其中一場崩潰的戲份，相信會感動不少觀眾。

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萬子在《賭俠大戰拉斯維加斯》盛產金句



其實，萬子除了出名有一套「萬梓良式的激動誇張演技」，他在過往的作品，也出過不少經典金句，時至今日仍然非常受到網友喜愛。

在1999年的電影《賭俠大戰拉斯維加斯》，萬子演出角色「Peter 朱」，戲中講過嘅對白，不少金句到今日仲好Hit，最經典的當然是萬子對性愛的獨特見解。他在戲中破口大罵外國人，「阻人Ｘ嘢死咗會俾人燒春袋㗎！」，然後發現對象是一名外籍人士，於是轉返個英文台，「Do Remember, You disturbed me fxxking, your spring pocket will be barbecued.」

萬子在《賭俠大戰拉斯維加斯》可說是盛產金句，在《古惑仔》飾演「蔣天養」就教人做大事的道理，同時萬子也經常在戲中唱歌，改編抵死歌詞，相當搞笑。

點撃即睇另外10大金句：